Bližnje srečanje s strelo: "Vesel sem, da sem vnukom rešil staro mamo."

V oči ji je zrla tudi Jožica Ledinek, ki se je pred natanko 35 leti z družino vračala s slovenskega očaka. Med sestopanjem proti Koči na Doliču je v trenutku, ko je z dvigom rok pokazala možu, da je koča blizu, vanjo udarila strela.

Jožica se dogodka ne spominja, tudi teden zdravljenja v bolnišnici ima v zelo meglenem spominu. A je preživela in se še vedno vsako leto na obletnico dogodka vrača na kraj, kjer se je, kot pravi, drugič rodila.

Jožica Ledinek: "Jožica: "Življenje cenim mnogo bolj kot prej, manj se obremenjujem in rada živim." Foto: Ana Kovač

Za ta srečni razplet ima največ zaslug njen mož Miha Ledinek, ki se je kljub trenutni paniki znal pravilno odzvati. Življenje ji je rešil z umetnim dihanjem. Jožica je povsem opečena, v hudih bolečinah in krčih preživela noč v koči, od koder jo je helikopter naslednje jutro prepeljal v bolnišnico.

Na kraj dogodka so v treh urah prihiteli tudi gorski reševalci iz Bovca, ki so poškodovanko oskrbeli. Odločili so se, da bodo raje počakali na jutranji helikopterski prevoz, kot da bi morala Jožica med sestopom na nosilih trpeti vso noč.

Nepredvidljivo vreme presenetilo tudi Ledinkove

Miha in Jožica Ledinek sta od leta 1974 skrbela za gostilno na Šmarni gori. Gostilna je že 12 let v hčerinih rokah, saj sta se zakonca upokojila in pomagata samo še ob koncih tedna. Foto: Ana Kovač

Poletne nevihte so še posebej v hribih zaradi velike izpostavljenosti nevaren dogodek. Poleg tega pa je vreme v visokogorju nepredvidljivo, kar je spoznala tudi Jožica Ledinek. Preden so se 22. avgusta leta 1983 odpravili na vrh, so se na Kredarici pozanimali o tem, kakšno vreme lahko pričakujejo. Obetal se je lep dan.

"Ni bilo niti oblačka in šele na vrhu smo videli, da se nekaj pripravlja, saj je ob Aljaževem stolpu naše lase kar vleklo pokonci in vse je brnelo, ko si se z glavo približal kovini. Takrat sem vedel, da moramo bežati in čez dve uri, ob pol šestih, je strela že udarila v Jožico, čeprav je bilo okoli nje veliko drugih visokih vrhov," se Miha Ledinek natanko spominja trenutka, ko je Jožica dvignila roke, da bi drugim pokazala, da je koča že čisto blizu. V tistem trenutku jo je vrglo po tleh.

Po osmih vpihih sunkovito vdih

Pri udaru strele je smrtnost od 15- do 20-odstotna. Foto: Ana Kovač

"Videl sem, kako je negibno obležala v skalah in ko sem pritekel do nje, je bila vsa opečena, bilo je grozno, najprej sem iskal utrip in dihanje. Hotel sem jo odnesti v kočo, saj je bila lahka, po nekaj metrih pa sem se spomnil, da bo bolje, če ji dam umetno dihanje. Po osmih vpihih je sunkovito vdihnila. Potem tudi po pol minute ni vdihnila. Bilo me je strah in vsa noč je minila v strahu. Prva moja misel je bila, zakaj je treba hoditi v gore, potem pa se zgodi taka nesreča," se spominja Miha, ki težko najde besede hvaležnosti za hitro odzivnost gorskih reševalcev iz Bovca. Na kraj nesreče so prihiteli v treh urah, kar je za razdaljo do Doliča in ta teren izjemno hitro.

Kje praznovati drugi rojstni dan? Na Triglavu, seveda.

Ledinekova sta že vse življenje povezana z gorami, zato kljub dogodku, ki bi se lahko končal tragično, še vedno zahajata med najvišje vrhove. Foto: Ana Kovač

Udara strele se Jožica ne spominja. "Spominjam se poti do tistega trenutka, ko me je zadela strela. Če ne bi čakala enajstletne hčere, ki je po klinih hodila počasi, bi bila že v koči." Veliko bolj živ je spomin na dneve, ko se je vrnila iz bolnišnice. Takrat jo je vse bolelo od opeklin, še posebej noge in glava.

Kljub nezgodi pa še vedno hodi v hribe. Prav na obletnico dogodka z možem vsako leto organizirata pohod na Triglav in sveto mašo na Kredarici. To je njen način, da se zahvali vsem, ki so ji pomagali, da je še vedno živa. Kdor preživi udar strele, mu ta izkušnja za vedno spremeni življenje, kar potrdi tudi Jožica: "Življenje cenim mnogo bolj kot prej, manj se obremenjujem in rada živim."

"Kogar piči kača, se boji že zvite vrvi"

Nevihta ni šala. Žw prej je Miha Ledinek do narave čutil izjemno spoštovanje in ni silil v gore, če ni bilo vremena. Zdaj je še toliko bolj previden. Foto: Ana Kovač

Tudi njenega moža je dogodek močno zaznamoval. "Danes sem vesel, da sem lahko vnukom rešil staro mamo, ki jo imajo radi in skupaj lepo živimo. Še vedno hodimo v gore, a do njih čutimo še več spoštovanja. Pred nevihtami pa se še hitreje umaknemo na varno. Saj poznate pregovor: kogar piči kača, se boji že zvite vrvi."

V gore kljub nevihti

Gorska reševalna služba poskrbi, da so tudi ponesrečenci zaradi udara strel v gorah čim prej na varnem in da dobijo profesionalno medicinsko oskrbo.

Letos sta se zgodili dve večji odmevni nesreči zaradi strel – ena na Bledu in ena v planšarskem naselju na Veliki planini. Ko junaki slovenskih gora dobijo poziv, se odpravijo ne glede na to, ali je noč ali dan. Poslanstvo gorskih reševalcev ne pozna omejitev in zato se vedno potrudijo, da so čim prej pri poškodovancu.

Obstaja veliko teorij, kam se moramo skriti, da strela ne bo udarila v nas. V primeru Jožice Ledinek je teorija odpovedala. Vse naokrog je bilo dovolj visokih vrhov, kamor bi strela lahko udarila. "Že Prešeren je rekel: 'Le na visoki vrh lete z neba strele.' Strela bi morala udariti v katerega od teh vrhov, ampak je ravno v Jožico," se je slikovito izrazil gorski reševalec Jani Bele, ki vodi tudi Komisijo za informiranje in analize pri GRZS.

Varno je šele pol ure po nevihti

Jani Bele, izkušen gorski reševalec iz GRS Ljubljana, priporoča, da po nevihti še pol ure počakamo na varnem. S tem se mogoče lahko izognemo morebitni streli z jasnega. Foto: Ana Kovač

Pojasni nam še, da poznamo kar nekaj primerov, ko strela udari z jasnega neba. To se zgodi, ko se nevihta že oddalji in se razjasni. Ljudje gredo takrat radi na vrh, potem pa strela udari kar z lepega. "Varno je, če je od zadnjega groma minilo že pol ure. Do takrat počakajmo v zavetju koče," še svetuje izkušeni reševalec.

Ko se nesreča zgodi, ne zavlačujte s klicem na številko 112. Osnovni koraki - Ohranimo prisebnost, pomirimo sebe in druge. - Ocenimo položaj. - Zaščitimo sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi. - Dajemo prvo pomoč, kolikor znamo in zmoremo. - O nesreči obvestimo reševalce na številko 112. Ob klicu navedite: - kdo kliče, - kje se je zgodilo, - kdaj se je zgodilo, - koliko je ponesrečencev, - kakšne so poškodbe, - kakšne so okoliščine na kraju nesreče, - kakšno pomoč potrebujete. Najpomembnejša podatka sta mesto nesreče in vrsta poškodbe. Več informacij o razmerah v gorah najdete na spletni strani Gorsko reševalne zveze Slovenije in na strani Planinske zveze Slovenije. Planinska zveza Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije tudi sicer skrbita za objavljanje preverjenih vsebin, ki so v skladu s smernicami varnejšega obiskovanja gora.