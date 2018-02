73-letnik Triglav osvojil že tisočkrat #video

Rek pravi, da če se vsaj enkrat ne povzpneš na vrh, nisi pravi Slovenec. Letos mineva 240 let, odkar je na najvišjo slovensko goro prvič stopila človeška noga. Zadnja leta je najvišji slovenski vrh dobesedno oblegan, a najbolj burijo tisti, ki v gorah pišejo zgodovino. Težko si je predstavljati, kakšen je občutek človeka, ki je bil na Triglavu že več kot tisočkrat.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Franjo Potočnik pri 83 urno stopa po gorskih poteh ter za vzpon iz doline na vrh Triglava potrebuje pičle štiri ure. "Če po men' se boš ravnal, boš še dolgo grča stal," ob Aljaževem stolpu razlaga Potočnik.

Najvišji vrh Slovenije je osvojil že več kot tisočkrat, vrhunec pa dosegel pred osmimi leti, ko je goro občudoval vsak dan, včasih se je na Triglav povzpel kar trikrat v enem dnevu. Na pot še danes krene sredi noči.

"Sanjska služba? Ne bi rekel."

Človek najlepše sončne vzhode doživi na Triglavu, tam planinec sreča tudi največ srčnih ljudi, pravi ljubitelj narave, ki se najraje zadrži pri meteorologih na Kredarici. Ti so nastanjeni v koči tudi pozimi, ko so gore ujete v snežni oklep.

"Je to sanjska služba? Ne bi rekel, to mora vsak poskušati, prva je meteorologija, potem so pa še druge stvari, proizvajamo elektriko, pomagamo pri reševanju," je dejal Marjan Zidarič iz Agencije za okolje.

Ne ekstremnega, temveč nenavadnega vzpona pa so lotile kandidatke za mis Slovenije 2017. Njihov podvig je nosil močno sporočilo: ponos na lepote naše države in pomen gibanja za zdravo in dolgo življenje.

Leta 1991 izobešanje devet metrov velike zastave

Za enega od najbolj poznanih in domoljubnih vzponov, ki zaradi snežnih razmer velja tudi za izjemno zahtevnega, pa velja izobešanje slovenske zastave leta 1991, takrat še brez grba.

"Ko smo prišli na vrh, stolpa ni bilo, zastava je bila devetmetrska, tako da smo več čas bali, da nam bo vse odneslo, ker je bil zelo močen veter," se vzpona izpred 27 let spominja Janez Brojak.

Triglav je simbol naše države, tisti, ki so se kadarkoli povzpeli na njegov vrh, pa poznajo občutke poguma, moči in zanosa, ki človeka objamejo, ko doseže Aljažev stolp.

Siol.net skupaj s Planinsko zvezo Slovenije izvaja akcijo Naj planinska koča. Lani je slavil Roblekov dom na Begunjščici, akcija bo aktualna tudi letos. Planinska zveza Slovenije, ki jo vodi Bojan Rotovnik, bo kmalu praznovala 125-letnico obstoja.





V preteklosti je bilo tudi nekaj ustvarjalnih primerov vzpona na Triglav. Leta 2014 je Franci Teraž v 24 urah kar štirikrat osvojil Triglav. Rekorderja pa sta ekstremna športnika in izkušena tekača Nejc Kuhar in Luka Kovačič, ki sta najvišjo slovensko goro osvojila s časom 1:30:43.