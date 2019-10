Presenečeni smo bili, ko smo ga obiskali pred ljubljanskim maratonom #video

Urban Komac, športni maser, je v svetu profesionalnega športa že precej poznano ime. Sodeluje z veliko vrhunskimi športniki. Občasno še vedno dela z našimi smučarji skakalci. Pred leti je bil prav on glavni "krivec", da je po hudi poškodbi rame v red spravil Petra Kauzerja, srebrnega olimpijca iz Ria de Janeira. Sodeluje tudi s Kajo Juvan, našo najbolj perspektivno teniško igralko ... In ne nazadnje je nešteto tistih, ki so mu hvaležni za njegove "čarobne" roke, znanje in izkušnje, s katerim je rešil marsikatero bolečino in poškodbo.

Foto: Sportida

Prepričani smo bili, da ima zaradi prihajajočega ljubljanskega maratona Urban veliko več dela kot sicer. A nad njegovim odgovorom smo bili presenečeni, potem ko je dejal, da zaradi največjega tekaškega dogodka, njegov masažni salon ni nič bolj poln.

"Morda jih je bilo pred leti nekoliko več, kot danes. Menim, da je eden izmed razlogov, da so tekači bolj ozaveščeni. To pomeni, da če se odločijo, da bodo odtekli 10, 21 ali 42 kilometrov, se za to razdaljo tudi dobro pripravijo. Verjetno se ne odločijo dva meseca pred tekaškim dogodkom, da gredo na tek. Danes jih že veliko ve, da je sploh za maraton potrebno daljše obdobje vodenih priprav. Veliko je skupin, ki te vodijo čez pripravljalno obdobje in na podlagi tega se ljudje bolje pripravijo na tek. Sploh za daljše razdalje (21 kilometrov in 42 kilometrov). Dobrodošlo je, da se toliko ljudi pripravlja pri vodenih skupinah," nam je uvodoma povedal Komac.

Čeprav je tekačev manj, se narava poškodb ni spremenila. Do njega tekači prihajajo predvsem zaradi vnetja tetiv, veliko je težav okrog kolenskega sklepa, kolka in spodnjega dela hrbtenice. Če je njegovo primarno delo, da ljudem pomaga, ima včasih tudi manj prijetne naloge. Večkrat je moral biti do svoje stranke iskren in mu odsvetovati nastop, a na koncu se odloči tekač sam.

"Bilo je kar nekaj takšnih primerov. Morda pred tremi ali štirimi leti je stranka prišla teden dni ali 14 dni pred ljubljanskim maratonom s težavo, ki bi jo lahko sanirali v treh mesecih. Takšne ljudi sam po navadi odslovil oziroma jim pojasnil, koliko časa bi trajalo saniranje poškodbe, in da je stanje tako slabo, da se poškodbe do maratona ne da "pogasiti". Moram povedati, da je velika večina šla vseeno teč. Kako so reševali naprej, ne vem. Verjetno so bili užaljeni, ker jim nismo nudili pomoči, a je bila ta popolnoma nesmiselna." Foto: Thinkstock

Malo je tistih, ki poslušajo njihove nasvete

In koliko je tistih, ki upoštevajo njihove nasvete? "Mislim, da smo se ravno pred kratkim pogovarjali, koliko ljudi posluša naše nasvete, ko končajo zdravljenje. Med tri in osem odstotkov, kar je malo. Morda se ne vrnejo z isto, ampak z neko drugo težavo. To je tudi v naravi človeka. Ko je najhuje mimo, pozabi, kaj vse je moral narediti, da ni bolelo več. Tukaj govorim bolj o kroničnih zadevah, akutne stvari so nekaj drugega."

V zadnjem tednu ne morete rešiti nič

Do ljubljanskega maratona je še dober teden in po mnenju Komaca se v tem času ne da rešiti nič. Po navadi se poškodba ni začela teden dni pred maratonom, ampak že kakšen mesec prej. "Že takrat čutijo, da je nekaj narobe, in bi morali ukrepati takoj. To so preobremenitveni sindromi, ki jih ne rešiš v enem mesecu oziroma jih rešiš zelo težko. To se nabira več mesecev, en mesec pred nastopom pa je že panika."

Danes je že veliko vodenih ekip, ki imajo priprave na maraton. Foto: Sportida

Vedno več je tistih, ki ga redno obiskujejo

Če se je pred leti moral ubadati s tekači, ki so težave reševali tik pred zdajci, se je v njegovem masažnem salonu slika nekoliko obrnila. Vedno več ima rednih strank, ki ga obiščejo enkrat na teden ali vsaj enkrat na tri tedne. Kar pomeni, da tekači bolj skrbijo za preventivo.

Pri koncu našega pogovora je pozvonil zvonec. Bila je nova stranka. Verjeli ali ne, ni bil tekač.