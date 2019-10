Letošnji maraton so na novinarski konferenci predstavili novi predsednik organizacijskega odbora Danilo Ferjančič, direktor Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona Gojko Zalokar in Gabrijel Ambrožič, ki se je posvetil predvsem vidiku privabljanja vrhunskih tekačev, ki bodo nastopili in poskušali izboljšati rekord.

Želja: ženski rekord

Tega lahko v ustreznih vremenskih razmerah realno pričakujemo le v ženski konkurenci, v kateri je cilj, da bi najhitrejša tekačica ciljno črto prečkala v času okoli 2;21:00. Najboljšo ljubljansko znamko je lani postavila Kenijka Visiline Jepkesho, ki je uro ustavila pri 2;22:58. Kot je povedal Ambrožič, bodo v Ljubljani – trasa je nekoliko spremenjena – čez teden dni tekle štiri tekačice, ki imajo čas okoli 2;22:00.

Gabrijel Ambrožič je pri napovedih o morebitnem rekordu realen, v moški konkurenci ga en gre pričakovati, saj je lanska rekordna ljubljanska znamka še vedno 10. najhitrejši uradni čas zmagovalca maratona na svetu. Foto: Nik Jevšnik/STA

V moški konkurenci je lani v Ljubljani za izjemno hiter tek poskrbel Etiopijec Sisay Lemma. Njegov čas 2;04:58 je še danes 10. najhitrejši uradni čas zmagovalca maratona na svetu. Lemmo so poskušali tudi letos privabiti v Ljubljano, a se je raje odločil za Berlin. Prireditelji, ki so ob izpolnjenih kriterijih glede kakovosti izvedbe letos pridobili zlato oznako Mednarodne atletske zveze (IAAF) za cestne dirke, tako moškega rekorda ne pričakujejo. Ambrožič je poudaril še, da so imeli zaradi poznega termina svetovnega atletskega prvenstva v Dohi, poškodb in slabe forme nekaj težav pri zagotavljanju tekačic, a da jim je naposled le uspelo.

Zlati znak IAAF je pohvala in obveza Ljubljanski maraton se od letošnjega leta ponaša z zlatim znakom Mednarodne atletske zveze (Road Race Gold Label IAAF), ki med drugim zahteva zagotovitev zdravniške službe na vsake tri kilometre proge, več odvzetih vzorcev za dopinški pregled, TV-signal maratona v pet tujih držav, najmanj 12 vabljenih tekačev s seznama 150 tekačev (prihajati morajo iz najmanj petih različnih držav, eden mora biti iz Evrope) in podobno.

Maratonska razdalja bo štela tudi za slovenski državno prvenstvo. Ko je bilo zadnjič tako, je leta 2017 državni prvak postal Mitja Krevs. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kdo bo slovenski državni prvak?

Na najdaljšo razdaljo je prijavljenih okoli 2.000 tekačev (lani se jih je za to razdaljo odločilo okoli 2.400). Ta bo letos štela tudi za državno prvenstvo, ki si ga ljubljanski maraton izmenjuje z maratonom Treh src v Radencih. Po Ambrožičevih besedah se je v bitko za državni naslov prijavilo 38 tekačev. Na štartu bodo tudi državni prvak v maratonu iz leta 2017 Aleš Žontar, Rok Puhar, pa tudi lanska zmagovalca Barbara Trunkelj in Matic Modic.

Denarne nagrade bodo podelili zmagovalni trojki na maratonu in polmaratonu ter prvim petim Slovencem v ženski in moški konkurenci na 42-kilometrski razdalji.

Novi predsednik organizacijskega odbora Danilo Ferjančič je napovedal poglobljen razmislek o prihodnosti Ljubljanskega maratona. Foto: Nik Jevšnik/STA

Ob upadu prijav vprašanje o prihodnosti slovenskega tekaškega praznika

"Srečujemo se z upadom udeležbe. Če je bil vrhunec leta 2015 s 16.500 tekači, je v naslednjih treh letih številka upadla. Trend se nadaljuje, trenutno imamo slabih 14 tisoč prijav. Odločiti se bo treba, kako naprej. Razmisliti o tem, kaj ljubljanski maraton želi biti. O tem se bomo pogovarjali po 27. oktobru, do konca prvega kvartala leta 2020 pa želimo imeti oblikovan dokument o prihodnosti," je dejal Ferjančič in pred 25. maratonom napovedal razmisleke o tem, ali bolj staviti na domače rekreativce ali več poudarka nameniti privabljanju tujih tekačev oziroma kako najti pravo ravnotežje.

Prijave tudi dan pred tekom

Prijave na vse tri nedeljske razdalje (19 km, 21 km in maraton) bodo letos mogoče tudi v zadnjih dneh pred ljubljanskim maratonom. Tako se bodo tekači na sejmu Tečem na Gospodarskem razstavišču lahko prijavili še v četrtek, 24. oktobra (med 9.00 in 19.00), petek, 25. oktobra (med 9. in 19.00), in soboto, 26. oktobra, (med 9.00 in 19.00).

Zalokar, ki želi obdržati vrhunsko kakovost organizacije, je predstavil nekaj novost in sprememb. Nekaj minimalnih je na trasi, saj so želeli progo narediti lažjo in hitrejšo, tako da so na območju Rožne doline nekoliko zmanjšali število ovinkov. Povečali so tudi število tempo tekačev in poskrbeli, da bodo spominske medalje letos prejeli tudi tekači na deset kilometrov. Če si bo kdo zaželel bolj personificirane kolajne, bodo za to poskrbeli na Trgu republike. Graviranje vas bo stalo pet evrov.

Opozorili so tudi na to, da bo v nedeljo zaprte skoraj pol Ljubljane, zato voznike prosijo za strpnost in upoštevanje navodil. Več o zaporah bomo na naših spletni strani opozorili v začetku prihodnjega tedna.

Najmlajši bodo na svoj račun prišli v soboto.

Sobota, namenjena (naj)mlajšim in Fun teku

Tekaški program 24. Volkswagen Ljubljanskega maratona se bo sicer začel v soboto ob 11. uri s teki za najmlajše, nadaljeval s promocijskimi, osnovnošolskimi, srednješolskimi teki in Fun tekom, v nedeljo pa se bodo na tri razdalje (10, 21 in 42 km) podali tekači, na polmaraton pa handbikerji.





Program Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona: sobota, 26. oktober 2019 11.00: Lumpi tek, 200 metrov (Cicibančki, rojeni leta 2015 in mlajši)

12.30: Promocijski tek OPP, 600 metrov (učenci in učenke OPP)

12.50: Promocijski tek, 1. in 2. razred – 600 metrov, od 3. do 5. razreda – 1.350 metrov

13.45: Osnovnošolski tek, od 6. do 9. razreda, 1.800 metrov

16.00: Srednješolski tek, 3.150 metrov

17.00: Fun tek Nedelja, 27. oktober 2019 8.30: 10 kilometrov

10.25: Handbike polmaraton (21.098 m)

10.30: Polmaraton (21.098 m)

10.30: Maraton (42.195 m)

