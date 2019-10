Najpogostejše poškodbe pri teku

Znano je, da približno polovica rednih tekačev izkusi tudi vsaj eno tekaško poškodbo. Največja tekaška prireditev pri nas, Volkswagen 24. Ljubljanski maraton, je tik pred vrati, zato so naše priprave v polnem teku, kar pomeni, da smo vsi, ki tečemo, tudi kandidati za tekaške poškodbe.

Med najpogostejšimi tekaškimi poškodbami so:

Tekaško koleno označuje sklop težav, ki so povezane s pogačico, preobremenitvenimi poškodbami ligamenta pogačice in sindromom iliotibialnega trakta. Do teh poškodb pride zaradi preobremenjenosti kolenskega sklepa in spadajo med najpogostejše tekaške poškodbe. Nastanejo zaradi neustrezne telesne pripravljenosti in neprimernega stopnjevanja obremenitev pri treningu, če opuščamo ogrevanje in imamo neustrezno obutev.

Težave s pogačico se kažejo kot bolečine v sprednjem delu kolena in se pojavijo med tekom, poslabšajo se pri teku navzdol. Poškodba ligamenta pogačice je posledica preobremenitev oziroma mikropoškodb v ligamentu. Sindrom iliotibialnega trakta pa čutimo kot bolečino na zunanji strani kolena, do katere pride med tekom ali po njem.

Z vztrajnimi vajami in podporo dobrega fizioterapevta lahko skrajšamo čas okrevanja po poškodbi in poškodbo tudi saniramo.

Žulje na stopalih lahko povzroči neudobna ali neprilegajoča se obutev, ki jo nosimo samo nekaj ur, ali neobičajen pritisk na stopala. Tudi najmanjši žulj lahko zelo boli in onemogoči popoln užitek v gibanju.

Do žuljev pride zaradi trenja. Zunanja plast kože, imenovana povrhnjica, se namreč loči od spodnjih plasti, vmesni prostor pa napolni tekočina. Privzdignjena zunanja plast kože tudi zapre rano pred morebitnimi povzročitelji okužbe. Tako žulj oziroma tkivna tekočina pod kožo ščiti rano in preprečuje nadaljnji pritisk ali trenje.

Najboljši način za oskrbo žulja je, da ga pustimo nepoškodovanega in nanj nanesemo poseben obliž za žulje, kot je obliž za žulje Hansaplast SOS s hidrokoloidno tehnologijo.

Do poškodb nohtov lahko pride zaradi neprimerne obutve, ki v sprednjem delu utesnjuje stopalo, ali pa zaradi udarcev med tekom. Pride lahko do podplutb in črnih nohtov. V tem primeru potrebujemo tekaško obutev, ki je v sprednjem delu zaščitena s kapico.

Ne prebadajte žulja in ne odstranjujte zunanjih plasti kože, saj to lahko povzroči okužbo.

Bolečina v predelu Ahilove tetive oziroma tendinopatija Ahilove tetive je zelo nadležna poškodba, ki se kaže kot bolečina in oteklina. Vnetje Ahilove tetive se pojavi zaradi pretirane uporabe mišic, ki se pripenjajo na peto, in zahteva dolgotrajno zdravljenje.

Glavni vzrok je prehitro stopnjevanje intenzitete treninga. To pomeni, da tečemo prepogosto in delamo predolge razdalje, prevečkrat tečemo v klanec in imamo obrabljeno obutev. Ahilovi peti se bomo izognili, če bomo pravilno načrtovali treninge in upoštevali postopnost. Posebej previdni moramo biti na začetku sezone ali po daljšem mirovanju oziroma če spremenimo tekalno podlago. Pri prehodu na asfalt lahko prej pride do vnetja Ahilove tetive, zato moramo biti še posebej pozorni, ko se pripravljamo na Ljubljanski maraton.

Tudi če nismo tekači, smo že občutili zvin gležnja, ki nastane zaradi nenadnega upogiba stopala navznoter. Pri tem pride do preobremenitve zunanje strani gležnja, ki se tudi poškoduje.

Prvi znaki so bolečina, oteklina in omejena gibljivost. Če pride do zvina, čim prej prenehajmo z aktivnostjo in gleženj povijmo z elastičnim povojem. Sledi nekajdnevni počitek in redno hlajenje. Priporočljivo je tudi počivanje z dvignjeno nogo.

Pripravljeni na teren

