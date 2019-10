Ne za vsako ceno do cilja, ni vredno

Tekači, predvsem na daljših razdaljah, morajo včasih plačati davek (pre)slabe pripravljenosti, poškodb, dehidracije in podobno. Takrat morda pride trenutek, ko se je treba zaradi lastnega zdravja ustaviti in se umakniti.

Ljudje smo si različni in se na nekatere položaje odzovemo drugače, tako je tudi pri teku. Predvsem takrat, ko je treba odstopiti. Pri nekaterih tekačih prevlada zdrav razum in pravočasno odnehajo, nekateri po nepotrebnem vztrajajo in na koncu lahko plačajo visoko ceno – poškodbe.

Predvsem pri rekreativcih ni toliko pomembno, da pridejo do cilja, saj bo na sporedu še nešteto tekaških prireditev in bodo imeli še veliko možnosti za dokazovanje – sebi in drugim. Prav zagotovo je odstop lahko za tekača dobra šola in se iz tega lahko veliko nauči.

Foto: Sportida

Po besedah Gašperja Predaniča v takšnih primerih veliko vlogo odigra glava oziroma psihološka pripravljenost. "Glava je tista, ki odgovarja temu, kaj bomo naredili in kaj ne. Seveda se dogaja, da telo ne more več, a bi glava še nadaljevala. Je pa pomembno, da sam pri sebi spoznaš, kdaj ne moreš oziroma ne smeš iti več naprej. Predvsem zato, da se ne pojavijo poškodbe, raztrganine, preobremenitve ali še kaj hujšega," je povedal Predanič, ki poudarja, da se v najhujših primerih lahko zgodi tudi srčni udar.

In kaj se dogaja tekačem v takšnih primerih? "Prva stvar pri dolgih tekih je, da nastopi utrujenost in ni več tiste zaželene elastičnosti, ki je pomembna. Ko tega ni več, pomeni, da začnemo zavirati samega sebe. Vzorci giba so trdi, nato se pojavijo bolečine v kolenu, tetivah, ledvenem delu … Če se ti začne blesti pred očmi in še naprej vztrajaš, to vsekakor ni dobro."