Dejstvo je, da je na jubilejnem, 25. Volkswagen Ljubljanskem maratonu iz takih in drugačnih razlogov (PCT, izogibanje množicam, preusmerjanje v druge športe, …) teklo precej manj tekačev kot prejšnja leta (predlani jih je bilo na nedeljske teke prijavljenih 12 tisoč, letos jih je teklo okoli 4.500), je pa tudi dejstvo, da tisti, ki so se 'ljubljanca' udeležili, zanj niso našli drugega kot besede pohval.

Oglejte si posnetek prenosa 25. Volkswagen Ljubljanskega maratona:

Maraton je bil brez dvoma drugačen. Izpeljan je bil v enem dnevu brez otroških in šolskih tekov, ki so bili dolga leta železni repertoar sobotnega programa, in brez vabljenih elitnih tekačev iz tujine, ki so skrbeli za izboljšave rekorda ljubljanske proge in maraton uvrščali na atletski zemljevid. A kljub temu je ohranil dobro vzdušje, ki so ga kot vedno znali pripraviti navijači in godbeniki ob progi.

"Kar na jok mi gre. Tako mi je prijetno, da težko opišem. Za mano je 25 ljubljanskih maratonov in ne morem verjeti, kako hitro je ta čas minil. Sprašujem se, če bom čez 25 let še lahko tekala na ljubljanskem maratonu," je v cilju na Kongresnem trgu razmišljala 69-letna izkušena atletinja in vaditeljica atletike Ana Jerman, mama Andreja Jermana, enega najuspešnejših slovenskih smukačev, ki je v Ljubljani sodelovala na vseh izvedbah maratona.

Ana Jerman je v Ljubljani sodelovala na vseh izvedbah maratona. Foto: Alenka Teran Košir

Izkusila je prav vse različice tras (razen maratonske v enem krogu) in vse mogoče vremenske razmere, tudi tiste zasnežene nedelje leta 2012.

In prav 17. izvedba ljubljanskega maratona leta 2012, ki je minila v snegu, je v očeh dolgoletnega direktorja Timinja Ljubljana in ljubljanskega maratona Gojka Zalokarja najljubša.

Nekdanji dolgoletni direktor Timinja Ljubljana in ljubljanskega maratona Gojko Zalokar je prejel lep spomin na njegovo najljubšo, zasneženo izvedbo maratona leta 2012. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ravno zato so mu njegovi nekdanji sodelavci in prijatelji iz organizacijskega odbora na včerajšnji mini slovesnosti za spomin predali prav sliko, na kateri stoji sredi snežne idile v cilju ljubljanskega maratona. Zalokar se je letos poleti upokojil, svojo štafetno palico pa predal svoji naslednici Barbari Železnik, ki pri organizaciji ljubljanskega maratona sodeluje že od njegove tretje izvedbe.

Ste tekli na Ljubljanskem maratonu? Poiščite se na fotografiji:

Včerajšnji maraton je bil poseben tudi za Heleno Javornik, ki je še vedno lastnica slovenskega ženskega rekorda v maratonu (2;27:33, 2004 v Amsterdamu). Prvič je namreč v Ljubljani tekla na 10-kilometrski razdalji in s časom 45:35 osvojila 14. mesto.

Helena Javornik se je prvič odpravila na 10ko. Foto: A. T. K.

"Moj mož Borut (Podgornik, partner Javornikove, op. a.) je tokrat šele prvič dobil priložnost, da teče na domačem maratonu, saj letos ni imel dela z vabljenimi tekači iz tujine, tako sva se odločila, da skupaj odtečeva desetko. Super! Prav čuti se tekaška energija," je bila zadovoljna 55-letna Javornikova, ki se zadnja leta ukvarja z vodenjem tekaških skupin v Mariboru, organizira pa tudi tekaške treninge za podjetja. "Ljudi spodbujam, naj tečejo toliko, da si krepijo zdravje, ne pa da se uničujejo."

Na največjem slovenskem tekaškem prazniku tudi letos ni manjkal predsednik Borut Pahor, ki je s svojo zastavo v rokah prečkal ciljno črto 21-kilometrske preizkušnje. "Že dolgo časa nisem bil v nekem okolju, v katerem bi se toliko ljudi spodbujalo med seboj," je po pretečenem polmaratonu dejal predsednik Borut Pahor. Foto: Sportida

"Tako smo pogrešali Ljubljanski maraton, da tudi če bi snežilo ali pa bi padale prekle, bi prišli in uživali. Vreme nam je šlo na roke. Za Primorce je bilo zjutraj sicer malo hladno, celo malček megle, a zame, ki po navadi tečem popoldan ali zvečer, se je tudi ta zgodnja ura izkazala za kar dobro. Že dolgo časa nisem bil v nekem okolju, v katerem bi se toliko ljudi spodbujalo med seboj. V trenutnem času je to nekaj res navdihujočega. Človek niti ne ve, ali je v realnem svetu. Vsi so tako prijazni. Vzdušje je bilo čudovito. Od navijačev do orkestrov … Organizatorji si zaslužijo čestitke. Verjetno so bili v stiski, se spraševali, ali je v redu ali ne, da maraton je, a jaz mislim, da so lahko srečni. Nekaj lepega se je zgodilo. Nekaj, kar ljudi povezuje, kar je v teh trenutkih redkost," je bil v pogovoru za Sportal nad jubilejnim maratonom navdušen Pahor.

In čas? Ta se je ustavil malce nad uro in 50 minutami. "Daleč nad pričakovanji. Rekel sem, da je meja dve uri, pa je bilo kar hitreje. Bolje kot pred dvema letoma."

Sanda je Ljubljanski maraton na seznam želja zapisala med hčerinim študijem v Ljubljani. Foto: Pe. M.

Maratona se je udeležilo nekaj več kot tisoč tujih tekačev iz okoli 40 držav, največ, 494 jih je bilo iz Hrvaške. Med njimi je bila tudi Sanda Gržinić iz Pazina, ki je "Ljubljanca" na seznam želja vpisala pred leti, ko je v slovenski prestolnici obiskala hči, ki je tu preživljala študentska leta.

"Na Ljubljanskem maratonu sem prvič. Že lep čas je bila to moja želja. Moja hčerka je pred leti študirala v Ljubljani in ko sem nekoč gledala skozi okno na te ulice, sem si rekla, da želim tudi jaz enkrat teči na Ljubljanskem maratonu. Trenirali smo trikrat na teden, malo tudi planirali, zdaj pa željo tudi uresničili. Obožujem Ljubljano. Super je bilo. Razmere so bile super, vreme kot naročeno, motivacija je bila na vrhuncu, tudi proga mi je všeč."

Stuart Lees je za svoj prvi maraton izbral Ljubljano. Foto: Alenka Teran Košir

V cilju smo se pogovarjali z Britancem Stuartom Leesom in njegovo ženo iz Finske. "To je moj prvi maraton in prvi obisk Slovenije. Maraton v Ljubljani sva izbrala zato, ker nama ustreza termin. Prav zdaj imava nekaj dni šolskih počitnic in to je bil edini termin, ko sva si lahko vzela prosto," je pripovedoval svežepečeni maratonec, ki v Azerbajdžanu poučuje v mednarodni šoli. "Vse pohvale za maraton. Čeprav se mi zdi, da mi bodo noge odpadle, sem užival. Precej bolj, kot sem pričakoval," je bil navdušen Britanec, ki bo športni obisk Slovenije združil s turističnim.

Južnoafričan Lian Visagie je v Ljubljani odtekel svoj 26. maraton. Foto: Pe. M. Precej več maratonov ima v nogah Južnoafričan Lian Visagie, ki ga je delo zaneslo na Madžarsko.

"Ljubljanski maraton je že nekaj časa na listi tistih maratonov, ki sem jih želel odkljukati. Obiskal sem že Bled in Obalo, zdaj pa sem prišel pogledat še Ljubljano in odteči maraton. Odlično je bilo. Pogoji so bili dobri. Na začetku me je sicer malo zazeblo, a pozneje se je naredil lep dan s perfektnimi temperaturami," je razlagal tekač iz Cape Towna, ki ga trasa v dveh krogih ni motila.

"Takšne proge imajo tako prednosti kot slabosti. Všeč mi je en maratonski krog, a včasih je dobro tudi, da veš, kaj te čaka v drugem krogu. Danes mi je to prišlo kar prav. Lepo je bilo tudi, ker so nas spodbujali navijači. Morda jih zaradi celotne situacije s koronavirusom res ni bilo veliko, a tisti, ki so prišli, so navijali za vse. Počutil sem se zelo domače, kot da so prišli navijat zame. Ljudje so bili res prijazni, tako da palec gor za Ljubljanski maraton," je bil s podporo ob progi zadovoljen tekač, ki je včeraj odtekel 26. maraton: "Morda bi si kdo mislil, da mi bodo izkušnje olajšale naslednjega, a ne postaja nič lažje (smeh, op. a.)."

Fotogalerija velikanka (foto: Bojan Puhek):