Najhitrejši Slovenec na maratonski razdalji 25. Volkswagen Ljubljanskega maratona in s tem novi državni prvak v maratonu je 40-letni Jani Mulej iz Blejske Dobrave, ki se s tekom ukvarja ljubiteljsko in ne profesionalno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdo, na kakšni razdalji in s kakšnim časom? Vse na enem mestu.

Oglejte si posnetek prenosa 25. Volkswagen Ljubljanskega maratona:

Za nami je 25. izvedba Volkswagen Ljubljanskega maratona, ki je kljub okrnjeni različici, brez vabljenih elitnih tekačev iz tujine, manjšo udeležbo kot prejšnja leta (brez sobotnih otroških in šolskih tekov, 5.150 prijavljenih, 4.414 udeležencev), in obveznim izpolnjevanjem pogojev PCT, minila v prešernem vzdušju, ki mu je 'štango' držalo tudi vreme. Pogoji za tek so bili po besedah tekačev, ki smo jih povabili pred mikrofon, idealni. Zjutraj je bilo sicer res precej hladno, živo srebro se vztrajalo pri štirih stopinjah Celzija, a se je iz ure v ure segrevalo, po poldnevu pa se je nad Ljubljano razbohotilo še sonce.

Rekorda na najdaljši, 42-kilometrski razdalji sicer nismo dočakali, smo pa bili priča rekordoma v ženski in moški konkurenci teka na 10 kilometrov ter številnim osebnim rezultatskim presežkom.

Foto: Bojan Puhek

Kdo so torej zmagovalci 25. Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona?

Tek na 10 km:

Zmagovalka teka na 10 km je 21-letna Klara Lukan, ki je z 32 minutami in 32 sekundami postavila tudi nov slovenski rekord v cestnih tekih na tej razdalji. Z današnjim izidom bi bila celo četrta v današnji moški konkurenci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lukanova si je zmagovalni oder razdelila z drugouvrščeno Urško Krašovec (40:46) in Petro Krmelj na 3. mestu (42:07). Foto: Grega Valančič/Sportida

V moški konkurenci je v teku na 10 km slavil Mitja Rizmal, ki se s časom 30:51 postavil nov rekord ljubljanske proge. Za sekundo je izboljšal predlanski rekord Jana Kokalja. Rizmal je bil takrat drugi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rizmal si je zmago priboril po izjemnem zaključku, ko je s pospeševanjem za sabo pustil Klemena Bojanca, ki je zaostal sedem sekund. Tretje mesto je osvojil Jakob Medved (32:18). Foto: Grega Valančič/Sportida

Tek na 21 km:

V cilj malega maratona je s časom 1:07:02 najhitreje pritekel maratonski olimpijec Primož Kobe. 40-letni Dolenjec, ki se vrača po okužbi z novim koronavirusom, je ekspresno hitro potegnil s štarta, nato pa vseh 21 kilometrov pretekel samostojno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kobe je za več kot štiri minute ugnal Jošta Žnidaršiča (1:11:20), tretji je bil Tadej Osvald (1:13:17). Foto: Grega Valančič/Sportida

Med zmagovalke malega maratona se je vpisala Neja Kršinar. S časom 1:14:23 je tekla svoj osebni rekord. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kršinarjeva si je zmagovalni oder delila s hrvaško tekačico Ano (1:19:34) in Georgino Nyaguthii (1:19:53), ki nastopa za ljubljanski Mass. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tek na 42 km:

Zmagovalec ljubljanskega maratona je Kenijec Ernest Kibet Tarus, ki je 42 km pretekel v času 2:22:39, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti dokaj skromen rezultat, a je ob tem treba povedati, da ne gre za vabljenega tekača iz tujine, ki so dosegali precej boljše čase, saj so se organizatorji temu delu programa letos odpovedali. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med maratonkami je bila najhitrejša Kenijka Kwamboka Momanyi Grace (2:38:10). Foto: Grega Valančič/Sportida

Državna prvaka na 42 km:

Slovenska maratonska naslova sta osvojila drugouvrščena v absolutni ženski konkurenci Anja Fink (2:45:29) in ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Janez Mulej (2:28:07), ki je bil z novim osebnim rekordom tretji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izidi, moški: - 42 km:

1. Ernest Kibet Tarus (Ken) 2:22:39

2. Marko Ranković (Srb) 2:27:09

3. Janez Mulej (Slo) 2:28:07, 1. za DP

4. Blaž Orešnik (Slo) 2:28:57

5. Simon Navodnik (Slo) 2:30:43

... - 21 km:

1. Primož Kobe (Slo) 1:07:02

2. Jošt Žnidaršič (Slo 1:11:20

3. Tadej Osvald (Slo) 1:13:17

4. Tadej Grilc (Slo) 1:13:44

. Tine Glavic (Slo) 1:13:44

6. Klemen Vilhar (Slo) 1:14:18

7. Uroš Rozman (Slo) 1:15:09

8. Urh Ušeničnik (Slo) 1:15:50

9. Tomaž Rep (Slo) 1:16:13

10. Jan Tretjak (Slo) 1:17:21 - 10 km:

1. Mitja Rizmal (Slo) 30:51, rekord proge

2. Klemen Bojanc (Slo) 30:58

3. Jakob Medved (Slo) 32:18

4. Enej Kovač (Slo) 32:49

5. Simon Bauer (Nem) 32:51

6. Dino Grbić (Slo) 32:53

7. Tilen Dobnikar (Slo) 32:58

8. Tjaš Dolgan (Slo) 33:00

9. Luka Grahelj (Slo) 33:43

10. Vito Kunstek (Slo) 33:56

Izidi, ženske: - 42 km:

1. Kwamboka Momanyi Grace (Ken) 2:38:10

2. Anja Fink (Slo) 2:45:29 (1. za DP)

3. Barbara Molnár (Mad) 2:55:18

... - 21 km:

1. Neja Kršinar (Slo) 1:14:23

2. Ana Štefulj (Hrv) 1:19:34

3. Georgina Nyaguthii (Slo) 1:19:53

4. Silvia Šimunović (Hrv) 1:21:31

5. Klementina Lemut (Slo) 1:23:36

6. Neža Maklin (Slo) 1:25:30

7. Ines Mahovlić (Hrv) 1:28:13

8. Anja Lončarek (Slo) 1:28:46

9. Barbara Radoš (Slo) 1:29:16

10. Zala Motaln (Slk) 1:29:19 - 10 km:

1. Klara Lukan (Slo) 32:32, slovenski rekord

2. Urška Krašovec (Slo) 40:46

3. Petra Krmelj (Slo) 42:07

4. Karin Rotar (Slo) 42:25

5. Vesna Hozjan (Slo) 42:34

6. Petra Jenko (Slo) 43:59

7. Barbara Mulej (Slo) 44:08

8. Kristina Bele (Slo) 44:44

. Ines Bradeško (Slo) 44:44

10. Laura Betetto Đorđević (Slo) 45:01

