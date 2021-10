40-letni Jani Mulej in 24-letna Anja Fink sta nova državna prvaka v maratonu. Preverili smo, kdo sta, kaj počneta in kakšni so njuni tekaški načrti.

Oglejte si posnetek prenosa 25. Volkswagen Ljubljanskega maratona:

Fotogalerija tekačev na 25. Ljubljanskem maratonu, foto Bojan Puhek:

Janez Mulej, ki je na najdaljši razdalji 25. Volkswagen Ljubljanskega maratona s časom 2;28:07 postavil osebni rekord in postal še državni prvak v maratonu, ni skrival navdušenja ob razpletu kraljevske preizkušnje, v kateri je zaostal le za kenijskim tekačem Ernestom Kibetom Tarusom (2;22:39) in Srbom Markom Rankovićem. Njegovo iskreno veselje, vzkliki in poskakovanje ob prečkanju ciljne črte so dali vedeti, da mu uspeh ogromno pomeni.

Janez Mulej je bil presrečen ob osvojitvi naslova državnega prvaka v maratonu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nisem si mislil, da mi bo to še kdaj uspelo. Zmagal sem in postal državni prvak! Neverjetno! Brez besed sem. Razmere za tek so bile odlične, pa tudi sicer mi je maraton v dveh krogih precej ljubši kot v enem krogu. Navijačev je bilo kot vedno veliko, za nameček mi je nekdo tam zgoraj pomagal, da sem cilj dosegel brez krčev," je bil v cilju presrečen novi državni prvak v maratonu, ki so mu organizatorji že s štartno številko 1 pripisali vlogo tihega favorita.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdržal vse pritiske, tudi tistega, ki si ga je naložil sam

"Prva obremenitev zame je bila štartna številka 1, ki so mi jo dodelili organizatorji, druga obremenitev je bila informacija, da ne bo afriških tekačev, kar je pomenilo, da imam večjo možnost za dobro uvrstitev v generalni razvrstitvi, tretjo obremenitev pa sem si naložil še sam, saj si vedno zastavljam visoke cilje," je pripovedoval 40-letni tekač iz Blejske Dobrave, ki v AK Radovljica trenira pod okriljem trenerja Luke Ljubiča.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kljub temu, da smo že konec oktobra, sezona zanj še ni končana. "Čaka me še maraton v Pisi (19. december 2021, op. a.), sicer pa so za mano že trije. Na Dunaju, kjer me je nekoliko zdelala vročina, zahtevna pa je bila tudi trasa, sem maraton pretekel v času dveh ur in 33 minut, dva tedna pozneje sem v Berlinu za 42 km potreboval dve uri in 36 minut, očitno se še nisem regeneriral, danes pa mi je uspelo odteči kar osebni rekord. Za štiri minute sem izboljšal starega," se je smejalo Gorenjcu, ki tek jemlje zgolj kot ljubiteljsko dejavnost.

"Sem inženir strojništva in delam kot vodja tehnologije v eni od večjih podjetij za strojegradnjo, tek pa jemljem kot hobi," je še povedal novi državni prvak v maratonski razdalji.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Izidi maratona, moški: 1. Ernest Kibet Tarus (Ken) 2:22:39

2. Marko Ranković (Srb) 2:27:09

3. Janez Mulej (Slo) 2:28:07, 1. za DP

4. Blaž Orešnik (Slo) 2:28:57, 2. za DP

5. Simon Navodnik (Slo) 2:30:43, 3. za DP

6. Janez Klančnik (Slo) 2:36:53

7. Andrej Mikelj (Slo) 2:37:01

8. Jaka Boštner (Slo) 2:37:05

9. Christian Müller (Avt) 2:38:00

10. Benjamin Korenjak (Slo) 2:42:03

...

Anja Fink je letos zbirala državne naslove kot po tekočem traku, od krosa do maratona ... Foto: Bojan Puhek

Dolenjka postavila piko na i izjemni sezoni

V ženski domači konkurenci je v cilj maratona najhitreje pritekla Anja Fink in dodala piko na i izjemni sezoni. S časom 2;45:29 je krepko izboljšala osebni rekord in se razveselila novega naslova državne prvakinje.

24-letnica jih letos zbira kot po tekočem traku. Konec marca je v Murski Soboti postala državna prvakinja v krosu, aprila v Šentjurju državna prvakinja v teku na 10.000 metrov na stezi, konec septembra je v Slovenskih Konjicah dodala državni naslov v cestnem teku na 10 kilometrov, pred tremi tedna pa je v Novem mestu z osebnim rekordom pritekla še do naslova državne prvakinje v polmaratonu.

"Če je glava na pravem mestu, potem gre"

"Zelo sem zadovoljna. Situacija je bila taka, da sem bila prijavljena na polmaraton, tudi številko imam za 21 kilometrov, a sem se pred desetimi dnevi odločila, da nastopim na maratonu, z željo po zmagi na državnem prvenstvu. Tako posebnih priprav na maraton sploh ni bilo, tudi nobenega daljšega teka od 30 kilometrov letos nisem opravila, a na koncu je šlo. Če je glava na pravem mestu, potem gre," se je v cilju smejalo atletinji Slovana, ki je v absolutni konkurenci zaostala le za Kenijko Kwamboka Momanyi Grace (2:38:10).

Anja Fink je letos zbirala državne naslove kot po tekočem traku, od krosa do maratona ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Šele prvi maraton, ki se ga je lotila resneje

V absolutni konkurenci zaostala le za Kenijko Kwamboka Momanyi Grace. Foto: Bojan Puhek "To je bil moj četrti maraton, a šele prvi resno odtečen. Zadnjič sem maraton odtekla pred dvema letoma, ko sem potrebovala tri ure in pol, zdaj pa sem bila res precej hitrejša. V prvi polovici maratona je bilo vsaj zame malce prehladno, tako da sem imela nekaj težav z ogrevanjem rok, v drugi polovici pa je bilo super, saj je posijalo sonce. Trasa v dveh krogih je lahko tudi prednost, saj je več gledalcev, ki ponesejo tekače, je pa res, da je vse skupaj za glavo malenkost težje. Sama sem prvi krog vzela za ogrevanje," o nedeljskem maratonskem podvigu pravi Finkova, ki ji na ljubljanski ulicah ni bilo lahko: "Prejšnje leto sem tekla na 21 kilometrov, tako da je bilo zdaj predvsem precej daljše in tudi veliko bolj naporno. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo ob progi manj navijačev, na progi pa manj tekačev, tako da je bilo težje iskati zavetrje. Kriza je nastopila precej zgodaj, pri 27. kilometru, a pozneje je spet steklo."

Dolenjka atletiko uspešno usklajuje s študijem, trenutno obiskuje 6. letnik dentalne medicine. Foto: Grega Valančič/Sportida

Uspešno krmarjenje med atletiko in dentalno medicino

Finkova dokazuje, da gre za zelo raznovrstno tekačico, ki ob atletiki uspešno teče tudi po študijskih poteh. "Obiskujem 6. letnik dentalne medicine. Usklajevati dva treninga dnevno, prehrano, fizioterapijo in še študij je kar izziv, a z dobrim načrtovanjem se vse skupaj da," pravi Novomeščanka, o atletskem profesionalizmu v prihodnosti pa dodaja: "Nisem še veliko razmišljala o prihodnosti. Nekako sem se znašla v teku, ti rezultati so prišli precej spontano, sem neobremenjena, uživala bom v tem trenutku."

Izidi maratona, ženske: 1. Kwamboka Momanyi Grace (Ken) 2:38:10

2. Anja Fink (Slo) 2:45:29 (1. za DP)

3. Barbara Molnár (Mad) 2:55:18

4. Ines Jozić (Hrv) 2:58:15

5. Petra Tramte (Slo) 3:02:23

6. Niamh Staunton (Irs) 3:04:33

7. Hannah Coenen (Nem) 3:05:25

8. Katja Martinšek (Slo) 3:05:56

9. Lidia Niekraa (Pol) 3:12:23

10. Martina Potrč (Slo) 3:13:37 (2. za DP)

Kenijca zadovoljna s progo Ernest Kibet Tarus Foto: Grega Valančič/Sportida "Zadovoljen sem s tekom, dal sem vse od sebe. Ni bilo velikih kriz, še najtežje je bilo okoli 29. kilometra. Ljubljana mi je všeč, proga tudi, saj dopušča hiter tek. Morda se še vrnem," je po zmagi na maratonu dejal Kenijec Ernest Kibet Tarus (2;22:39), za katerega je bil to drugi najhitrejši maraton v karieri. Pred dvema letoma je v Nairobiju tekel minuto hitreje. Kwamboka Momanyi Grace Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi v ženski konkurenci je zmaga odšla v Kenijo, slavila je Kwamboka Momanyi Grace (2;38:10). "Dobra, precej hitra proga, ki dopušča dobre čase. Nisem imela nobenih težav, le na začetku je bilo malce mrzlo, a dlje, kot smo bili na progi, boljše razmere so bile. Hvala, da ste me povabili. Ne bi se branila vrnitve. Morda takrat odtečem še hitreje," pa je misli strnila absolutna zmagovalka.

Fotogalerija velikanka (foto: Bojan Puhek)