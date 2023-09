Slovenke na tekmice čakajo v tretjem bobnu

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji in Grčiji ter na Češkem 2025, ki bo 19. septembra v Miesu ob 14. uri, pričakala v tretjem jakostnem bobnu. V njem so poleg Slovenije še Črna gora, Švedska in Slovaška.

Možne kvalifikacijske tekmice Slovenije prihajajo iz drugega, šestega in sedmega bobna. V drugem so Turčija, BiH, Madžarska in Velika Britanija, v šestem Romunija, Danska, Bolgarija in Švica, v sedmem pa Islandija, Finska, Luksemburg in Estonija.

Reprezentance iz prvega bobna (Španija, Belgija, Francija in Belgija) se bodo v kvalifikacijah pomerile z izbranimi vrstami iz četrtega (Latvija, Ukrajina, Hrvaška in Poljska), petega (Litva, Portugalska, Izrael in Nizozemska) in osmega bobna (Severna Makedonija, Irska, Avstrija in Azerbajdžan).

Zmagovalke vseh osmih kvalifikacijskih skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance bodo - poleg vseh štirih gostiteljic - nastopile na evropskem prvenstvu med 19. in 29. junijem 2025.

Prvi cikel kvalifikacij bo med 9. in 12. novembrom 2023, drugi med 7. in 10. novembrom 2024, tretji pa med 6. in 9. februarja 2025, je zapisala Mednarodna košarkarska zveza.