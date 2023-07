Mlade Slovenke na evropskem prestolu!

EP DO 18 LET (Ž), FINALE

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 18 let je osvojila naslov evropskih prvakinj. Slovenke so v velikem finalu v turški Konyi za zlato odličje s 63:61 premagale Francijo.

Najboljša strelka Slovenije v finalu je bila Lea Bartelme z 22 točkami, 20 jih je dodala Ajša Sivka (12 skokov), 15 pa Zoja Štirn.

Tretje mesto na EP so osvojile Španke, ki so bile v tekmi za bron boljše od Srbije z 80:52.

EuroBasket U18, finale: Slovenija : Francija 63:61 (50:49, 35:34, 23:14)

Mlade slovenske košarkarice so na letošnjem evropskem prvenstvu naravnost navdušile. Najprej so v skupinskem delu premagale Finsko (84:54), Nemčijo (59:54) in Češko (78:67), v boju za uvrstitev v četrtfinale pa so bile zanesljivo s 84:63 boljše od Izraela, zatem so v boju za polfinale visoko nadigrale še Madžarsko (76:60), v soboto pa so bile za razred boljše še od Srbije (89:65).

V mlajših selekcijah ženske reprezentance se je Slovenija v elitni diviziji do zdaj veselila enega odličja, leta 2017 je bila izbrana vrsta do 20 let druga na evropskem prvenstvu.

Ženska reprezentanca do 18 let na EuroBasketu: Ajša Sivka, Zoja Štirn, Tjaša Turnšek, Tanja Valančič, Alina Žitek, Lea Bartelme, Špela Brecelj, Manca Marolt, Živa Mišjak Cujnik, Hana Ovčina, Kim Žibert. Selektor: Ernest Novak

