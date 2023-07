Prodajalka s komentarjem srbskemu zvezdniku nasmejala splet #video

MVP letošnjega finala lige NBA Nikola Jokić se je po končani sezoni hitro vrnil v domači Sombor, kjer uživa v družbi konjev in svojih najbližjih, daleč stran od medijske pozornosti. In čeprav gre za superzvezdnika najvišjega kova, pa se še vedno zgodi, da Srba zaradi njegove skromne pojave pogosto kdo ne prepozna.

Srbski košarkar Nikola Jokić že nekaj časa spada med najboljše košarkarje na svetu, letos je z Denverjem osvojil ligo NBA, nato pa se hitro vrnil domov, kjer večino časa preživi z družino in na konjskih dirkah, ki veljajo za njegovo veliko ljubezen. V zadnjih dneh pa je družbena omrežja preplavil posnetek iz ene od trgovin, ki so v jugovzhodnem mestu Goražde v Bosni in Hercegovini, kjer se je Jokić ustavil skupaj s prijatelji, da bi si kupil sok in pivo.

Prodajalka v tamkajšnji trgovini Jokića ni prepoznala, ga je pa pošteno nasmejala s svojim komentarjem. "Joj, sin, kako si ti visok, ti si samo za košarko," je dejala prodajalka in hitro postala zvezda družbenih omrežij.

"Joj sine koliki si, ti si samo za košarke", kazala mu je "teta Dina", što je izazvalo opšti smijeh. pic.twitter.com/ID5qQNkMbI — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) July 7, 2023

Preberite še: