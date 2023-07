Mlade Slovenke v velikem slogu do boja za odličje

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 18 let se je suvereno zavihtela v polfinale evropskega prvenstva, ki ga gosti turška Konya. Slovenke so v četrtfinalu s 76:60 brez težav odpravile Madžarsko, potem ko so visoko vodile praktično celotno tekmo, s tem pa zabeležile še peto zaporedno zmago na prvenstvu.

Mlade slovenske košarkarice so se pod vodstvom selektorja Ernesta Novaka na evropskem prvenstvu vmešale v boj za odličja. Slovenke so najprej v skupinskem delu premagale Finsko (84:54), Nemčijo (59:54) in Češko (78:67), v boju za uvrstitev v četrtfinale pa so bile zanesljivo s 84:63 boljše še od Izraela. Danes so v boju za polfinale visoko nadigrale še Madžarsko, potem ko so že ob polčasu vodile s prednostjo 45:16, največ so vodile s kar 32 točkami prednosti, na koncu pa so zabeležile zmago s 76:60.

V slovenskem taboru so po trinajst točk dosegle Alina Žitek, Lea Bartelme (osem asistenc) in Ajša Sivka (sedem skokov), ki je bila pomemben del članske izbrane vrste tudi na letošnjem EuroBasketu v Ljubljani.

Slovenke se bodo v sobotnem polfinalu (19.00) pomerile z boljšim iz četrtfinalnega para med Poljsko in Srbijo.

Ženska reprezentanca do 18 let na EuroBasketu: Ajša Sivka, Zoja Štirn, Tjaša Turnšek, Tanja Valančič, Alina Žitek, Lea Bartelme, Špela Brecelj, Manca Marolt, Živa Mišjak Cujnik, Hana Ovčina, Kim Žibert. Selektor: Ernest Novak

Preberite še: