Slovenska ženska reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu suvereno zavihtela v veliki finale. Varovanke Ernesta Novaka so v polfinalu s kar 89:65 nadigrale Srbijo in se bodo v nedeljo pomerile za naslov evropskih prvakinj.

Mlade slovenske reprezentantke na evropskem prvenstvu, ki ga gosti turško mesto Konya, še naprej navdušujejo. Slovenke so po petih zanesljivih zmagah v polfinalu nadigrale še Srbijo, potem ko so zadnjo četrtino dobile s kar 23:9. Slovenke se bodo v nedeljskem finalu ob 20.30 pomerile z boljšim iz polfinalnega para med Španijo in Francijo.

V slovenskem taboru je s 30 točkami (6/10 za 3), 12 skoki in sedmimi asistencami naravnost blestela Ajša Sivka, ki je članica tudi članske izbrane vrste. Zoja Štirn je dodala 21 točk in sedem skokov, Kim Žibert in Lea Bartelme (7 skokov, 8 asistenc) pa sta dodali po enajst točk.

Ajša Sivka je dosegla 30 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenke so na prvenstvu najprej v skupinskem delu premagale Finsko (84:54), Nemčijo (59:54) in Češko (78:67), v boju za uvrstitev v četrtfinale pa so bile zanesljivo s 84:63 boljše še od Izraela. Zatem so v boju za polfinale visoko nadigrale še Madžarsko (76:60), zdaj pa jih čaka boj za veliki naslov.

Ženska reprezentanca do 18 let na EuroBasketu: Ajša Sivka, Zoja Štirn, Tjaša Turnšek, Tanja Valančič, Alina Žitek, Lea Bartelme, Špela Brecelj, Manca Marolt, Živa Mišjak Cujnik, Hana Ovčina, Kim Žibert. Selektor: Ernest Novak

