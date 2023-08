Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu divizije B v Craiovi v Romuniji v finalu premagala Nemčijo s 57:47 in si je zagotovila napredovala v divizijo A. S po 15 točkami sta izstopali Anja Dragar in Hana Sambolić, devet skokov je prispevala Hana Ivanuša.

Po izredno napetih prvih treh četrtinah so slovenske reprezentantke v zadnji na parket stopile še bolj suvereno in povečale prednost. Zadnjo četrtino so tako dobile z delnim izidom 17:2.

Slovenska reprezentanca je z borbeno igro dominirala od prve tekme skupinskega dela, ko se je pomerila proti Hrvaški. Skupinski del tekmovanja so košarkarice nato končale z le enim porazom, premoč so morale priznati Nizozemski. Do finala so se prebile z zmago proti Islandiji in v polfinalu proti Švici.

Košarkarice do 20 let so do zdaj na evropskem prvenstvu zaigrale leta 2016, 2017, 2018 in 2022. V divizijo B so izpadle leta 2018, ko so na Madžarskem prvenstvo zaključile na 14. mestu. Slovenska reprezentanca se je nato za višji kakovostni razred potegovala leta 2022. Košarkarice do 20 let so takrat v polfinalu izgubile proti Turčiji in nato prvenstvo zaključile na četrtem mestu.