Žan Mark Šiško napovedal upokojitev

Tito Diaz, generalni direktor španskega košarkarskega kluba Rio Breogan, je danes na novinarski konferenci sporočil, da klub zapušča 26-letni slovenski branilec Žan Mark Šiško. Nekdanji slovenski reprezentant je ob tem napovedal tudi tekmovalno upokojitev. "Sprejeti sem moral težko odločitev in začeti novo poglavje življenja," je povedal Ljubljančan.

Žan Mark Šiško se je španski ekipi Rio Breogan pridružil letos poleti, ko je zapustil münchenski Bayern. Za tega je v prejšnji sezoni odigral le dve tekmi, v treh sezonah prej pa z njim osvojil dva naslova nemškega pokalnega prvaka.

Pred tem je igral za Koper, Ilirijo, Cibono, Škofjo Loko in Olimpijo. Za ekipo iz Galicije je odigral eno samo tekmo, pri porazu proti Baskonii v ligi ACB je prispeval pet točk, zdaj pa se je očitno odločil, da konča košarkarsko kariero.

"Po enoletni odsotnosti sem se trudil oživiti, a se stvari niso odvijale po željah in načrtih. Sprejeti sem moral težko odločitev, končati svojo košarkarsko kariero in začeti novo poglavje življenja," je v Španiji naznanil slovenski košarkar. Ob tem se je klubu in navijačem zahvalil za vso podporo.

