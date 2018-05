Začelo se je: prva okrepitev Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Petrolu Olimpije so 48 ur po osvojenem naslovu državnega prvaka že naznanili prvo okrepitev za novo sezono. V Ljubljano prihaja up hrvaške košarke Luka Šamanić.

Tabor Petrola Olimpije je okrepil 18-letni in 208 centimetrov visoki krilni center Luka Šamanić, ki je podpisal večletno pogodbo, s čimer v vodstveno prenovljenem ljubljanskem taboru uresničujejo eno od napovedi, to pa je vnovično oblikovanje okolja, v katerem bi se kalili obetavni mladi košarkarji. To pot je že med sezono s svojim prihodom nakazal Yusuf Sanon.

Član mlajših hrvaških košarkarskih selekcij prihaja iz Barcelone, kjer je igral za drugo ekipo in na 22 tekmah v povprečju dosegal 5,1 točke in dva skoka. Za sina nekdanjega hrvaškega košarkarja Marka Šamanića, ki je med drugim igral tudi za novomeško Krko, se je poleg Olimpije ogrelo več klubov, med njimi tudi zagrebška Cedevita.

Šamaniću naj bi se kmalu v Stožicah pridružile nove okrepitve, med katerimi naj bi bili po namigih direktorja Romana Lisca tudi slovenski reprezentanti. Najpogosteje se govori o Alekseju Nikoliću in Edu Muriću, živi pa tudi zamisel o prihodu Zorana Dragića.

Lisac sicer o imenih javno ne želi govoriti, je pa potrdil, da se bo v kratkem sestal tudi z nekaterimi dosedanjimi člani, ki nimajo več veljavne pogodbe. Za pogajalsko mizo bosta tako sedla tudi Američana Devin Oliver in Jordan Morgan.