Gogi užival v Stožicah, pride tudi konec junija #video

Odločilno finalno tekmo med Olimpijo in Krko si je ogledal tudi nekdanji član ljubljanskega kluba, zvezdnik lige NBA, Goran Dragič. "Zelo me veseli, da je bil finale tako tesen, da so navijači uživali."

Goran Dragić je navijal za Olimpijo, vendarle je igral zanjo. V smehu pa pravi, saj je brat Zoran gotovo navijal za Krko. Veseli ga, da je bil razplet odločilne tekme tako dramatičen. "Mislim, da je Olimpija zasluženo zmagala. Zelo me veseli, da je bil finale tako tesen, da so navijači uživali. Mislim, da je to dobro za slovensko košarko. Zdaj pa lepo na dopust. Pa se že veselim reprezentančnih tekem." Košarkar Miami Heat je obljubil, da konec junija znova pride v Stožice - na domači kvalifikacijski tekmi s Španijo in Črno goro. Ko bo znova v vlogi navijača.

Gogi o napetem finalu slovenskega prvenstva:





Sama raven košarke v finalu slovenskega prvenstva sicer ni bila kot nekoč, meni 32-letni Ljubljančan. "Mislim, da je to povezano s financami. Vemo, da ni veliko finančne injekcije v domačo košarko. Upam, da se bo to v prihodnosti kaj spremenilo. Da mladi košarkarji ne bodo odhajali v tujino, da bodo ostajali doma. Potem bo tudi klubska košarka malo močnejša."

O Luki Dončiću:

Igranja košarke priljubljeni Gogi še ne pogreša. Mesec dni mineva od izpada Miamija v prvem krogu končnice lige NBA. Prosti čas preživlja z družino. Po tekmi se mu je mudilo iz Stožic, saj je moral spraviti sina Matea v posteljo. "Mislim, da sem s svojo sezono zadovoljen. Želel bi si sicer, da bi v končnici prišli malo dlje, a kar je, je." Seveda pa zdaj spremlja tudi razplet sezone prek luže. "Mislim, da bo prvak Golden State. Ampak čestitke tudi LeBronu Jamesu, saj je Cleveland sam pripeljal do finala."

O finalu lige NBA: