Velik uspeh mladih slovenskih košarkarjev

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je 31. izvedbo turnirja Albert Schweitzer v Nemčiji končala na odličnem drugem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev v zgodovini turnirja. V finalu je premoč priznala gostiteljici Nemčiji, so sporočili iz KZS.

Slovenska reprezentanca fantov do 18 let je skupinski del izjemno prestižnega in v svetu priznanega turnirja, ki je svojo prvo izvedbo doživel daljnega leta 1958, opravila s štirimi zmagami in porazom. Premagala je Japonsko, Bahrajn, Turčijo in Švedsko ter nesrečno izgubila proti Nemčiji.

Tako se je v polfinale podala z drugega mesta in se v boju za uvrstitev v finale pomerila s Srbijo. Tekmo je odlično začela in prvo četrtino dobila s 35:18. V nadaljevanju je vodstvo izkušeno zadržala in se uvrstila v veliki finale, kjer ji je nasproti stala gostiteljica Nemčija. Zadnja je bila v drugem polfinalu s 121:98 boljša od Brazilije.

Veliki finale je bil tako ponovitev obračuna iz skupinskega dela. Obe reprezentanci pa sta znova navdušili košarkarske navdušence v razprodani dvorani GBG Arene v Mannheimu. Nemška reprezentanca je po dobri minuti igre povedla s 7:0, a so Slovenci ostali zbrani in hitro izenačili. Pri izidu 14:14 pa so nastopile minute gostiteljev, ki so ušli na 30:16. Rezultat ob polčasu je bil 46:38. Varovanci trenerja Dejana Čikića so se v drugem delu podali v lov za zaostankom in v 27. minuti izenačili na 55:55. Mladi Nemci so znova odgovorili in v zadnji četrtini vseskozi držali minimalno prednost. Na koncu so se z zmago 83:79 veselili še tretjega nemškega uspeha v skoraj 70-letni zgodovini turnirja.

"Na turnirju, na katerem so nastopile reprezentance iz kar štirih različnih celin, smo imeli priložnost igrati proti ekipam z različnimi stili igre in proti nasprotnikom, ki so vsi prišli pokazat svojo najboljšo igro. Igralci so med pripravami in samim turnirjem naredili velik košarkarski napredek, zunaj igrišča pa so iz dneva v dan rasli kot ekipa. Fantje se v svoje klube vračajo z dragocenimi izkušnjami na zelo visoki ravni, že čez dva meseca pa se ponovno zberejo na pripravah za evropsko prvenstvo. Ne glede na odličen rezultat na turnirju jih čez poletje čaka še veliko dela, saj morajo stremeti h konstantnemu napredku na vseh področjih," je po koncu dejal selektor Dejan Čikić.

V idealno peterko so bili izbrani Jamie Edoka (Nemčija), Jackson Ball (Nova Zelandija), Thomas Acunzo (Italija), Mathias Vasquez (Brazilija) in slovenski reprezentant Lukas Nikola Bojović. Slovenija je na turnirju nastopila osmič (1993, 1994, 1998, 2000, 2004, 2014, 2024, 2026) in z drugim mestom zabeležila svojo najboljšo uvrstitev. Do zdaj je bila najvišje pred dvema letoma, ko je osvojila peto mesto.

Slovenske barve so na turnirju branili Igor Stjepanović (APU Udine), Maks Ciperle, Nejc Rožnik (oba Cedevita Olimpija), Oskar Kuzman (Cedevita Olimpija/Chaminade College Preparatory School), Martin Cizej (Hopsi Polzela), Anid Pašić (Hrastnik/Zlatorog), Timotej Balažić, Jazon Krošelj (oba Krka), Lun Jarc (Mega Super), Lukas Nikola Bojović (Partizan), Luka Virant (Pielle Livorno), Rok Kozel (Rogaška) in Gal Čop (Zlatorog). Ekipo sta vodila trener Dejan Čikić in pomočnik Boštjan Kočar, vlogo fizioterapevta je opravljal David Trofenik, vodja delegacije pa je bil Mirko Jurjavčič.

