V Nemčiji bo po nogometni zaživela tudi košarkarska liga

V Nemčiji so pred kratkim oživela nogometna igrišča, po več kot trimesečni prekinitvi po izbruhu epidemije novega koronavirusa pa se bo od sobote v tej državi nadaljevalo tudi košarkarsko prvenstvo. Na turnirju, ki bo med 6. in 28. junijem v Münchnu, bodo vse nastopajoče ekipe podvržene strogim higienskim in varnostnim pravilom.