V Moskvo po slovenskega selektorja

Čeprav je na poletni košarkarski tržnici nadvse živahno, klubi pa imajo skrbno načrtovane priprave, bi v tem trenutku stežka našli osebo, ki bi brez kančka dvoma napovedala, kakšna bo v prihodnjih mesecih podoba klubskih in reprezentančnih tekmovanj. A svojevrstna mantra vseh, ki delujejo v košarki, je, da se obnašajo tako, kot da grožnje koronavirusa in z njim povezanih prilagoditev ne bi bilo. To velja tudi za Košarkarsko zvezo Slovenije, ki v tem trenutku nima selektorja moške članske reprezentance, niti vršilca dolžnosti.

Prav nedavne dejavnosti na košarkarski tržnici so malce omejile manevrski prostor predsednika Mateja Erjavca in generalnega sekretarja Radoslava Nesterovića, saj si je dozdajšnji selektor Rado Trifunović klubsko službo poiskal pri Fenerbahčeju, kamor ga je kot svojega pomočnika povabil Igor Kokoškov, sicer nekdanji slovenski, zdaj pa srbski selektor, v Carigradu pa klubski naslednik Željka Obradovića. Javna skrivnost pa je, da je bil prav Trifunović predviden za enega od pomočnikov novega selektorja, ki bi lahko že v naslednjem Fibinem kvalifikacijskem oknu tudi vihtel selektorsko taktirko, če bi bil novi šef zadržan zaradi evrolige. Zdaj je ta scenarij padel v vodo.

Dimitris Itoudis ostaja prvi kandidat za novega selektorja slovenske reprezentance. Foto: Reuters

Omenjeni "novi selektor" ima seveda tudi ime in priimek. Že več mesecev je namreč prvi kandidat za stratega evropskih prvakov uveljavljeni košarkarski strokovnjak Dimitris Itoudis. Z njim se je predsednik KZS Erjavec pogovarjal že večkrat in zatrdil, da obstaja obojestranski interes za sodelovanje, v prvi vrsti z mislijo na kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. Novi koronavirus je pogajanja sicer malce zamrznil, osnovne ideje o selitvi Grka z "ex-Yu" košarkarsko diplomo na čelo slovenske reprezentance pa še zdaleč ni izkoreninil.

Po današnjih zagotovilih iz KZS bo Erjavec, če bodo epidemiološke in tudi logistične razmere to dovoljevale, že v prvi polovici avgusta odpotoval v Moskvo, kjer sicer Itoudis že vse od leta 2014 vodi CSKA. Namen poti je jasen: poskus dokončnega dogovora z 49-letnim trenerjem, ki bi vključeval tudi podrobnosti o sestavi strokovnega štaba slovenske reprezentance. V njem bi moral biti namreč tudi pomočnik, ki bi v Fibinih oknih kvalifikacij za EuroBasket 2022 (novembra 2020 in februarja 2021), ki se prekrivajo z evroligaškim urnikom, kot Itoudisova podaljšana roka vodil slovensko reprezentanco. Itoudis bi po tem scenariju izbrano vrsto prevzel v junijskih kvalifikacijah za Tokio.