V evroligi prestavili tekme Milana

Vodstvo košarkarske evrolige je danes odločilo, da bodo zaradi ukrepov pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa in zaradi odpovedi športnih tekmovanj v Italiji prestavili tekme klubov, ki so jih ti ukrepi prizadeli. V elitni evroligi to velja za ekipo Armani Milano, v evropskem pokalu pa za Bologno in Umano Reyer.