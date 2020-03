Žan Mark Šiško za las prekratek v Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji so odigrali 28. krog evrolige, na vrhu pa turški Anadolu Efes ter španska Real in Barcelona nadaljujejo mrtvi tek. Turki so dosegli že svojo 24. zmago, španski ekipi pa 2.2, s čimer so vsa tri moštva naredila korak proti končnici.

Efes je prepričljivo z 91:79 ugnal Olympiacos iz Pireja, Barcelona pa je šele v zadnji četrtini strla odpor münchenskega Bayerna, za katerega je slovenski košarkar Žan Mark Šiško dosegel 10 točk. Še tri minute in 15 sekund pred koncem je Bayern vodil s 77:69, nato pa je Nikola Mirotić dosegel dve trojki, bil uspešen pri skoku v napadu in temu dodal asistenco ter poskrbel za preobrat. Skupaj je dosegel kar 28 točk in osem skokov.

Že v četrtek je Real brez poškodovanega Anthonyja Randolpha ugnal Asvel Villeurbanne z 87:78. Baskonija pa je brez Zorana Dragića premagala berlinsko Albo s 73:72.

Četrto in peto mesto na lestvici s po 19 zmagami si delita moskovski CSKA in Maccabi iz Tel Aviva. Rusi so v četrtek z 99:67 zmagali na gostovanju pri atenskem Panathinaikosu. Spodrsnilo pa je Maccabiju, ki ga je v Beogradu z 92:76 nadigrala Crvena zvezda.