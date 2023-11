Uradno: konec stavke, zelena luč za nadaljevanje tekmovanj

Predstavniki klubov in košarkarskih sodnikov so na sejah združenj dosegli konsenz glede višine sodniških stroškov za naslednje tri tekmovalne sezone. Novo pripravljen predlog so na korespondenčni seji že potrdili tudi člani Izvršnega odbora KZS, so danes sporočili iz slovenske krovne košarkarske zveze.

Kot so še sporočili iz KZS, bodo glede na sprejet dogovor in soglasno potrditev članov Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije članska tekmovanja znova stekla že s petkovimi tekmami in se bodo nadaljevala po predvidenem razporedu.

V skladu s predlogom se sodniške takse v mlajših kategorijah v sezoni 2023/24 ne spreminjajo in ostanejo takšne, kot so bile že sprejete na IO KZS septembra letos. Nove takse tako stopijo v veljavo z začetkom nove tekmovalne sezone.

Sodniške takse v članskih tekmovanjih pa začnejo veljati od 1. novembra dalje. Na tekmah rednega dela letošnje sezone Lige Nova KBM sodniška taksa po novem znaša 200 evrov, na tekmah 2. SKL 120 evrov, v tretji ligi in ženski ligi je taksa 80 evrov in četrti ligi 60 evrov.

Povišanje sodniških taks v letošnji sezoni bo delno sofinancirala Košarkarska zveza Slovenije, in sicer 50-odstotna povišanja sodniških taks v vseh tekmovanjih mlajših moških starostnih kategorij, 50-odstotna povišanja sodniških taks v tretji in četrti članski ligi in stoodstotna povišanja sodniških taks v vseh ženskih tekmovanjih (članski in mlajši starostni kategoriji). Sprejeti stroškovnik velja za tri sezone, poleg aktualne še za sezoni 2024/2025 in 2025/2026.

