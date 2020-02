Umrl eden od ustanoviteljev KZS Peter Breznik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je v 92. letu starosti umrl Peter Breznik, ki je bil zadnji še živeči od ustanoviteljev Košarkarske zveze Slovenije (KZS), so danes sporočili s KZS. Slednja prav letos praznuje 70-letnico.

Peter Breznik je v košarki deloval kot eden prvih slovenskih igralcev, trenerjev in sodnikov ter eden izmed ustanoviteljev Košarkarske zveze Slovenije. Od leta 1950 do 1961 je bil njen generalni sekretar, od leta 1967 do 1978 predsednik KZS, bil pa je tudi predsednik predsedstva Košarkarske zveze Jugoslavije. Peter Breznik je bil od leta 2010 častni član KZS, ki je največja nagrada zveze.

Prav tako je bil Peter Breznik tudi častni član Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije. Priznanje je prejel za posebne zasluge kot uspešen trener v začetnem obdobju košarke v Sloveniji in vodilni funkcionar pri slovenski in jugoslovanski košarkarski zvezi.