Tudi Hrvati razgrabili vstopnice za košarkarski spektakel v Stožicah

Potem ko je zaradi velikega zanimanja navijačev za kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na svetovno prvenstvo v košarki med Slovenijo in Hrvaško 30. junija v Ljubljani vstopnic za slovenske navijače hitro zmanjkalo, so svoj del vstopnic prodali tudi Hrvati, tako da bo dvorana Stožice povsem polna.

Kot so iz slovenske krovne košarkarske zveze KZS sporočili že 6. junija, so za dvoboj, ki bo prihodnji teden v Stožicah, vseh 9.000 vstopnic za slovenske navijače razprodali v le treh urah. To bo tudi zadnja reprezentančna tekma Gorana Dragića pred slovenskimi navijači. Za slovensko reprezentanco bo zaigral samo še 3. julija, na gostovanju na Švedskem.

Za hrvaške ljubitelje košarke na voljo zgolj 500 vstopnic

Ker mora po pravilih Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) organizator tekme pet odstotkov kapacitete dvorane nameniti gostujoči reprezentanci, je tudi Hrvaška košarkarska zveza dobila možnost prodaje približno 500 vstopnic. Če ne bi prodali vseh, bi jih bilo nekaj še na voljo za slovenske privržence.

Toda te možnosti zdaj ni več, saj je Hrvaška košarkarska zveza sporočila, da je tudi svoj del vstopnic za to tekmo razprodala.

Slovenci bodo za konec prvega dela kvalifikacij po domači tekmi s Hrvaško 3. julija gostovali še na Švedskem. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze.

