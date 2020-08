Slovenska reprezentantka se seli v Francijo

Eva Lisec v Francijo

Slovenska reprezentantka Eva Lisec bo v novi sezoni nosila dres francoskega kluba Roche Vendee Basket iz mesta La Roche-sur-Yon v bližini Nantesa in Choleta. Ena izmed nosilk igre slovenske izbrane vrste je v zadnjih sezonah igrala za italijansko Famila Schio, sedaj pa bo glavno orožje novega kluba v močni francoski ligi. Petindvajsetletna in 192 cm visoka Liščeva je v pretekli sezoni v italijanskem prvenstvu zaigrala na enajstih tekmah. V povprečju je na parketu prebila slabih 26 minut ter v tem času dosegala 10,2 točke, 5,9 skoka in 2,3 podaje na tekmo. S podobno statistiko se lahko pohvali tudi v evroligi. V dvanajstih tekmah je v petindvajsetih minutah zbrala 9,1, točke, 4,2 skoka in 2 podaji.

V Krko se vrača Jure Škifić (na sliki levo). Foto: Sportida

Stari znanec pri Krki

Novi direktor Krke Jure Balažič je v igralski kader nekdanjih slovenskih prvakov dodal še en pomemben del. Dolenjce je okrepil 32-letni in 204 cm visoki krilni center Jure Škifić. Hrvat ne bo popolni neznanec v slovenskih dvoranah, saj je leta 2011 nosil dres Zlatoroga iz Laškega. Svojo kariero je sicer začel v Zadru, njegova zadnja kluba pa sta bila AEK Larnaka in Saint-Chamond. Škifić je sicer že sedmi novice v dvorani Leona Štuklja. Tam bodo namreč igrali tudi Nejc Barič, Jan Kosi, Jan Rebec, Jairus Lyles, Adin Vrabac in Rod Camphor.

Bratec ostaja v Domžalah

Pred začetkom nove sezone je sodelovanje s Helios Sunsi podaljšal otrok kluba, Aljaž Bratec. Zanj bo to že peta sezona v domžalskem članskem moštvu. Bratec (1998, 193 cm) je del prve ekipe Helios Sunsov vse od sezone 2016/17, v lanski predčasno končani sezoni pa je bil pomemben del rotacije trenerja Dejana Jakare, ki mu je v obeh tekmovanjih, državnem prvenstvu in drugi ABA ligi, namenjal po slabih 20 minut na tekmo. 22-letni košarkar, ki lahko uspešno igra na obeh branilskih položajih, je nekdanji član vseh mlajših reprezentančnih selekcij, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 pa je trikrat oblekel tudi že dres članske reprezentance Slovenije.

Foto: Sportida Lakovič obnavlja ekipo

Ratiopharm Ulm je naznanil novi potezi v poletnem košarkarskem prestopnem roku. Vrste polfinalista nemškega prvenstva sta okrepila 22-letni branilec Trey Landers, ki prihaja iz lige NCAA, ter pet let starejši John Petrucelli (nazadnje Hapoel Be'er Sheva). Že pred tem sta se ekipi slovenskega trenerja Jake Lakoviča pridružila branilec Troy Caupain center Isaiah Wilkins.

Maj Kovačevič ostaja na Hrvaškem

Slovenski branilec Maj Kovačevič se s Splitom ne bo vrnil v ligo ABA. Izkušeni 30-letni košarkar, ki je nosil tudi drese Krke, Slovana in Zadra, se iz Dalmacije seli v zagrebško predmestje, natančneje v Veliko Gorico. Pri tamkajšnjem KK Gorica bo njegov trener nekdanji hrvaški reprezentant Josip Sesar.

Vlado Janković Foto: Sportida

Jankoviću nova pogodba

Srbski krilni košarkar z grškim potnim listom Vlado Janković in atenski AEK sta dosegla dogovor o novi dveletni pogodbi. Izkušeni 202 cm visoki igralec je sicer večji del svoje kariere preigral v Grčiji. Pečat je pustil v Panioniosu, bil pa je tudi član atenskega Panathinaikosa. Po španski izkušnji (Valencia in Andorra) se je v AEK preselil leta 2019. Po novem bo njegov soigralec tudi Matt Lojeski iz Tofaša.

Cibona vendarle ne bo le hrvaška

Med klubi, ki so že začeli priprave na novo sezono, je tudi zagrebška Cibona. Klub, ki mu je grozil celo propad, je dodobra prevetril ekipo in stavi predvsem na domače igralce. A ne v celoti. Nekdanje evropske prvake je namreč okrepil 32-letni ameriški organizator igre Ronald Moore, ki je desetletje potuje po Evropi. Njegov zadnji delodajalec je bil Orthez. Cibono so sicer okrepili še Toni Nakić, Mateo Drežnjak, Kristijan Krajina, Igor Marić in znanec iz domžalskega Heliosa Krešimir Radovčić.