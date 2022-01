"Težko je. To ni videoigrica."

V nedeljo sta se za uvod v novo koledarsko leto v Novem mestu na slovenskem košarkarskem derbiju v 14. krogu lige ABA pomerili zasedbi Krke in Cedevite Olimpije. Še tretjič v sezoni je bila boljša ljubljanska ekipa (90:83), kljub porazu pa so dober vtis na parketu pustili tudi Dolenjci. "Čestitke fantom za pomembno zmago in za to, na kakšen način smo spet zmagali. Nismo se predali, vendar moramo biti boljši, in to vseh 40 minut, je po tekmi dejal trener Olimpije Jurica Golemac.

V nedeljo se je odvil še tretji največji slovenski košarkarski derbi in prvi v novem koledarskem letu. V Novem mestu sta se pomerili ekipi Krke in Cedevite Olimpije, ki je bila v tej sezoni boljša na obeh dozdajšnjih srečanjih. Na prvem slovenskem superpokalnem srečanju je bila vsaj za razred boljši nasprotnik od Novomeščanov, potem ko je zmagala z 88 : 56, na tekmi prvega dela regionalnega tekmovanja pa je slavila z 78 : 71.

Tokrat je bila Krka prve tri četrtine vsaj enakovreden, če ne celo boljši tekmec od ljubljanske ekipe. Krka, ki se že celotno sezono spopada s poškodbami in boleznimi svojih igralcev, je do zadnjega dela tekme večkrat vodila tudi z dvomestno razliko, nato pa je v zadnjem delu sledil delni izid ljubljanske ekipe z 21 : 2, po kateri se Krka ni več vrnila. Dolenjci so imeli za nameček še težave z osebnimi napakami, saj sta tekmo predčasno morala zaključiti Jurij Macura in Luka Lapornik.

Fotogalerija s tekme v Novem mestu (Vid Ponikvar/Sportida):

Golemac izpostavil Radovanovića

Slovenski prvaki so tako prišli do četrte zaporedne zmage v jadranski konkurenci, z devetimi zmagami in petimi porazi pa zdaj zasedajo tretje mesto na regionalni lestvici. "V Novem mestu ni lahko igrati. Čestitke fantom za pomembno zmago in za to, na kakšen način smo spet zmagali. Nismo se predali, a moramo biti boljši, in to vseh 40 minut. Poudariti moram, da so igralci v drugem polčasu resnično igrali drug za drugega. Marko Radovanović je s pametno igro obrnil potek igre na parketu, preostali fantje pa so se priključili z dobro igro v obrambi. V zadnji četrtini je bila obramba fantastična, zato smo tudi zmagali. Moramo napredovati, analizirati in iti naprej," je po tekmi umirjeno dejal strateg Ljubljančanov Jurica Golemac.

"Moramo napredovati, analizirati in iti naprej." Foto: Vid Ponikvar

Da je Krka na domačem terenu lahko trn v peti marsikateremu nasprotniku, so se zavedali tudi v igralskem kadru ljubljanske ekipe. "Tu je vedno izredno težko igrati, ne le nam, temveč vsem, ki pridejo v Športno dvorano Leona Štuklja. Odigrali smo dva različna polčasa. V prvem se nismo znašli na obeh straneh parketa, v drugem pa smo nato zaigrali kot ekipa in na koncu zasluženo zmagali. Krki čestitam za borbeno predstavo, v nadaljevanju sezone pa ji želim veliko sreče," je po srečanju dejal Marko Radovanović, ki je dosegel osem točk.

Adonis Thomas je bil z 21 točkami prvi strelec Krke. Foto: Vid Ponikvar

Kljub porazu je bil s prikazanim zadovoljen tudi strateg novomeške ekipe Dalibor Damjanović, sicer tudi pomočnik Aleksandra Sekulića v slovenski izbrani vrsti. "Čestitke mojim igralcem za pristop, borbenost in za vse, kar so prikazali na današnji tekmi. Dokler smo imeli moči in dovolj igralcev za rotacijo, smo igrali košarko, potem pa sta padli tako zbranost kot tudi kakovost igralcev, ki so v danem trenutku lahko igrali, in ti sta bili slabši od 'nosilcev igre'. Še enkrat čestitke igralcem za prikazano. Ekipi še vedno primanjkuje pet igralcev, tako da smo 'čarovniki' pri tem, kar delamo. Čestitke tudi Cedeviti Olimpiji za zasluženo zmago," je dejal Damjanović.

Krka, ki je sicer doživela sedmi zaporedni poraz v ligi ABA, sicer na tekmi z Olimpijo ni mogla računati na poškodovanega Andreja Stavrova, obolelega Jana Kosija, igrala nista tako Hasahn French kot Leon Stergar. Zato pa sta priložnost dobila 20-letni Luka Medved in 18-letni Jaka Klobučar. Krka praktično že celotne sezone ne igra v popolni zasedbi, kratka klop pa je bila v tej sezoni pogosto razlog za velik padec igre v zaključku srečanja, ki ga je Krka izgubila.

"Težko je. Skušamo iztisniti, kar se da. Tudi med prazniki smo ves čas trenirali. Glede na to, da pogrešamo res veliko igralcev, smo vključili tudi mladince. In potem smo 'čarali'. Upam, da se nam kmalu vsi pridružijo, vendar bo nato tudi potreben določen čas, da se igralci ponovno vključijo v trenažni proces. To ni videoigrica. Če ne drugega, sem se v tej sezoni naučil potrpežljivosti. Res upam, da se situacija kmalu obrne na bolje," je po obračunu z Olimpijo še dejal vidno izmučeni in razočarani Damjanović.

