Olimpija po pravi drami do velike zmage v Zagrebu

Košarkarji Cedevite Olimpije so na zadnji tekmi 13. kroga lige ABA na gostovanju pri Ciboni po izjemno napeti končnici zmagali z 82:79. V nedeljski tekmi je Krka doma v Novem mestu priznala premoč Igokei. Na edini ponedeljkovi tekmi je Budućnost premagala Borac in z zmago napredovala na drugo mesto. Srečanje med Partizanom in Mego je prestavljeno.

Košarkarji Krke so serijo porazov podaljšali v 2022. V 13. krogu so doživeli sedmi poraz v nizu. Nazadnje so zmagali 30. oktobra doma proti Studentskemu centru. Naslednjo priložnost za zmago bodo imeli 2. januarja doma proti Cedeviti Olimpiji. Sledi gostovanje v Baru in sredi januarja domača preizkušnja z Mego.

Vrhunci tekme v Novem mestu:

Novomeščani so bili tudi tokrat brez možnosti za uspeh. Igokea je imela vseh 40 minut potek dogodkov na parketu pod nadzorom in je suvereno prišla do sedme zmage. Gostje so že v prvi četrtini prišli do dvomestne prednosti, Krka pa vse do konca mi imela manj kot deset točk zaostanka. Tekma je bila dokončno odločena sredi zadnje četrtine pri rezultatu 65:50.

Krka je iz igre metala manj kot 37-odstotno, zadela je zgolj pet trojk, zgrešila šest prostih metov in izgubila skok s 26:34. Za povprečjem doseženih točk je zaostala za več kot deset, iz sivega povprečja pa ni mogel izstopati niti prvi strelec lige Aba Rok Stipčević (povprečje 20,4), ki je bil z 12 točkami (met 4:8) prvi strelec domačih.