Na prvem dvoboju sezone z Denverjem so Dončić in soigralci visoko izgubili. Foto: Guliver Image

V petek je Luka prvič v sezoni dosegel trojnega dvojčka. Foto: Reuters Na prvih tekmah nove sezone Dallas Mavericks niso igrali najbolje, a ob štirih porazih vseeno nanizali kar sedem zmag. Nato pa v petek zvečer za osmo zmago odigrali tekmo sezone, ko so se na krilih Luke Dončića in Kristapsa Porzingisa (oba po 32 točk) poigrali s San Antonio Spurs. Koliko so zares vredni, lahko pokažejo ta teden. Pred njimi so tri zahtevne tekme. V noči na torek doma gostijo Denver Nuggets, nato sledita dve gostujoči tekmi s Phoenixom in v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času še obračun z Los Angeles Clippers.

Denver igra za šesto zaporedno zmago. Dallas je pred dobrima dvema tednoma že premagal, takrat je bilo 106:75. Samo tretjo četrtino so Mavericks izgubili z 12:33, ko so iz igre zadeli le tri od 16 metov. Takrat je bila to za Dallas druga tekma v dveh dneh, zdaj imajo za sabo dva prosta večera. "Tisto res ni bil naš najboljši dan. Zdaj pa smo spočiti. To je priložnost, da pokažemo, kakšna ekipa smo," je v napovedi tekme, ki se po srednjeevropskem času začne ob 2. uri, dejal Jalen Brunson. Nuggets so z devetimi zmagami tretja ekipa zahodne konference, Mavericks z zmago manj četrta. Zaradi poškodbe še naprej manjkata Michael Porter mlajši pri Denverju in Maxi Kleber pri Dallasu. Vlatko Čančar za Denver to sezono še ni dobil priložnosti.

V noči na torek igra tudi Toronto. Gostujejo v Portlandu. Teden resnice za Dallas z začetkom proti Denverju je vprašljiv, zato bi Goran Dragić lahko dobil priložnost za igro.

Liga NBA, 15. november: Dallas Mavericks - Denver Nuggets

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics

Detroit Pistons - Sacramento Kings

Washington Wizards - New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks - Orlando Magic

New York Knicks - Indiana Pacers

Memphis Grizzlies - Houston Rockets

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder - Miami Heat

Los Angeles Lakers - Chicago Bulls

