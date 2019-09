Oblecite košarkarski dres, danes praznik v Podčetrtku

Sedemnajsti september je dan, ko je slovenska moška članska reprezentanca v Istanbulu 2017 spisala najlepše poglavje slovenskega športa in Slovenijo postavila na vrh košarkarske Evrope. Odslej se bo na ta dan začela nova sezona s superpokalom Slovenije; letos v Podčetrtku z obračunom med Koper Primorsko in Hopsi s Polzele.

Košarkarska zveza Slovenije bo tudi letos obeležila zgodovinski dosežek Gorana Dragića, Luke Dončića in ostalih zlatih fantov iz Turčije. Želja KZS je, da danes vsi športni navdušenci oblečejo katerikoli dres slovenske košarkarske reprezentance ali slovenskega košarkarskega kluba. V njem naj se odpravijo v šolo, fakulteto ali na delovno mesto.

Finale EuroBasketa 2017 je spremljalo v Turčiji okrog 7.000 slovenskih navijačev.

"V dresu pojdite na sprehod s psom, po nakupih v trgovino, obiščite prijatelja ali spijte sok v priljubljenem lokalu. Dvanajst srečnežev, ki boste 17. septembra oblekli košarkarski dres ter na svojem družbenem profilu (Facebook, Instagram ali Twitter) objavili fotografijo, bo KZS podarila nov adidasov reprezentančni dres z vašim imenom ali priimkom ter številko po izbiri," sporoča KZS.

Koprčani favoriti proti Hopsom

Trener Koprčanov Jurica Golemac v tej sezoni brani dvojno slovensko krono. Foto: Vid Ponikvar Osrednja prireditev ob prazniku slovenske košarke bo v Podčetrtku. Ob 17. uri je na sporedu prijateljska tekma med novincem v prvi ligi Termami Olimio in Celjem, ob 20.00 pa se bosta za prvo lovoriko v sezoni udarila branilec naslova in lanski pokalni ter državni prvak Koper Primorska ter Hopsi Polzela, finalisti pokala Spar. Vstop na tekmo v košarkarskem dresu je brezplačen.

"Veselimo se prve uradne tekme v novi sezoni. Dobro treniramo, smo odlično pripravljeni ter pričakujemo, da bomo superpokalno lovoriko še drugo leto zapored prinesli v Koper," pravi trener Koprčanov Jurica Golemac.

Njegov kolega na drugi strani Boštjan Kuhar pa poudarja: "Nastop na superpokalu je za nas velika čast in mislim, da smo si jo z igrami v prejšnji sezoni tudi zaslužili. Treniramo dobro, vsi igralci so trenutno zdravi in brez poškodb. Lani je bila Primorska dobra, letos je to super Primorska, mi pa se kljub temu ne bomo predali in bomo poskušali biti dober nasprotnik ter mogoče tudi presenetiti."