Praznovanje reprezentančnega uspeha in lov za lovoriko

Goran Dragić, Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gašper Vidmar in preostali slovenski košarkarji so pred dvema letoma pod taktirko Igorja Kokoškova sprožili pravi val evforije. Z dobrimi igrami na evropskem prvenstvu so prišli do nagrade, o kateri se bo govorilo tudi v prihodnje.

Slovenija je namreč sredi Carigrada osvojila EuroBasket, potem ko je v finalu premagala Srbijo.

V sklopu zgodovinskega dneva bodo na Košarkarski zvezi Sloveniji organizirali prav poseben dan, ki bo v sklopu superpokalne tekme med KK Koper Primorsko in Hopsi. Navijači, ki bodo prišli na tekmo v košarkarskem dresu, bodo prejeli brezplačno vstopnico.

Drugič zapored po lovoriko

Jurica Golemac želi novo superpokalno lovoriko. Foto: Vid Ponikvar Primorci so bili najboljši že lani in so tudi tokrat izraziti favoriti, česar se zavedajo. "Veselimo se naše prve uradne tekme v novi tekmovalni sezoni. Dobro treniramo in se pripravljamo na začetek tekmovanj, med drugim tudi za tekmo Superpokala proti Hopsom, na kateri si seveda želimo zmagati in lovoriko še drugo leto zapored prinesti v Koper," pravi trener Jurica Golemac, košarkar Alen Hodžić pa dodaja: "Veselimo se prve uradne tekme. Mi smo dobro pripravljeni in želimo zmagati."

Pri Hopsih, ki so si vstopnico za Superpokal prislužili kot pokalni podprvaki, se zavedajo, da nimajo takšnega igralskega kadra kot Koprčani, a verjamejo, da lahko ponagajajo aktualnim slovenskim prvakom.

Po presenečenje

Boštjan Kuhar izpostavlja moč Primorcev, a upa, da jim bodo lahko ponagajali. Foto: Vid Ponikvar "Tekma Superpokala je za nas velika čast in mislim, da smo si jo z igrami v lanski sezoni tudi zaslužili. Treniramo dobro, vsi igralci so trenutno zdravi in brez poškodb. Lani je bila Primorska dobra, letos je to super Primorska, mi pa se kljub temu ne bomo predali in bomo poskušali biti dober nasprotnik ter mogoče tudi presenetiti," razmišlja trener Boštjan Kuhar.

Za Hopse bo to nasploh prvi nastop v Superpokalu, zato bo za Štajerce današnji dan poseben.

"Na Superpokalu se obeta zanimiv obračun, saj bo za obe ekipi to prva uradna tekma v novi tekmovalni sezoni. Mi se je že veselimo in upam, da nas bodo navijači podprli v čim večjem številu," pa pravi Miha Vašl.