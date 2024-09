Superpokal Slovenije

Ekipi v novo sezono vstopata s precej spremenjenima postavama v primerjavi s prejšnjo sezono. Krko po novem vodi Dejan Jakara, od lanskoletnega igralskega kadra so ostali Jan Špan, Miha Cerkvenik, Robert Jurković, Bine Plut, Žak Smrekar in Niko Bačvić. Pri Cedeviti Olimpiji, ki jo bo na prvi uradni tekmi vodil Zvezdan Mitrović, so v primerjavi z lansko sezono ostali štirje košarkarji, Jaka Blažič, Rok Radovič, D. J. Stewart in Gregor Glas. Zmaji so favoriti za prvo lovoriko v novi sezoni, dobili pa so tudi zadnje štiri superpokalne dvoboje. Skupno imajo v vitrinah 12 tovrstnih naslovov, Krka jih ima pet.

"Superpokal je prvi v nizu tekem, ki nas čakajo v naslednjih dneh. Moramo se dobro pripraviti in odigrati po naših najboljših močeh. Ob omejitvah pri številu tujcev v ekipi za tekme slovenskih tekmovanj bodo več priložnosti za igro dobili domači igralci. To je priložnost zanje, da se dokažejo," pravi trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović bo v tej sezoni vodil Cedevito Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

"Jasno je, da je Olimpija favoritinja. Ima spremenjeno ekipo, ki igra drugačno košarko, bolj fizično z ogromno tranzicijske igre. Smo dobro pripravljeni, fizično in psihično. Fantje vedo, za kaj gre, zadnje dni delamo tudi na taktiki in jasno, da bomo poskusili presenetiti Olimpijo," je dejal trener Krke Dejan Jakara.

Tekmo superpokala, ki vedno poteka na parketu novega člana prvoligaške druščine, v tej sezoni je povratnik Zlatorog Laško, bodo odigrali na dan, ko je slovenska košarkarska reprezentanca pred sedmimi leti v Istanbulu postala evropska prvakinja. Konec tedna se bo začela liga Aba, sredi naslednjega tedna evropski pokal, zadnji konec tedna septembra pa še državno prvenstvo, ki bo v novi sezoni nosilo ime liga OTP banka.

Najuspešnejši klubi v superpokalu: 12 naslovov – Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023)

5 – Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)

2 – Koper Primorska (2018, 2019)

1 – Šentjur (2015)

