Srbski selektor šokiral javnost

Srbska košarkarska reprezentanca je tako kot Slovenija nastope na septembrskem evropskem prvenstvu končala prej, kot bi si želela. Srbi so se po porazu z Italijo poslovili že v osmini finala prvenstva, zatem pa se je na zvezdniško zasedbo Srbije usul plaz kritik. Selektor Svetislav Pešić se po koncu prvenstva sploh ni vrnil v Srbijo, temveč je ostal v Nemčiji, kjer živi že dlje časa, srbski javnosti pa se je oglasil le z nekaj izjavami za srbsko košarkarsko zvezo.

Zdaj je Srb, ki je vedno brez dlake na jeziku, prvič stopil tudi pred predstavnike sedme sile, potem ko je spregovoril za Top Gol. "Potem ko smo izpadli s prvenstva, me ni nihče poklical. Noben novinar. Nihče. Prav tako me ni kontaktiral nobeden iz košarkarske zveze. Kvalifikacije bodo kmalu tu, jaz pa ne vem, ali bom ostal na mestu selektorja," je bil neposreden Pešić.

"Dnevi, ko so vsi slekli hlače pred Srbijo in se predali, so minili"

Ob tem je Pešić dejal, da Srbija v košarki ni več tako močna, kot je bila včasih. Šel je celo tako daleč, da je Veliko Britanijo, ki bo naslednji nasprotnik Srbov v kvalifikacijah za SP, označil za bolj kakovostno reprezentanco. Britanci so sicer nastopili tudi na EuroBasketu, na katerem so izgubili vseh pet tekem v skupinskem delu tekmovanja s povprečjem kar 26 točk razlike in so prvenstvo končali na zadnjem 24. mestu. "Kolikor vem za Srbijo, ne bo igral skoraj nobeden izmed igralcev, ki so nastopili na EuroBasketu. Mnogi se me čudno gledali že, ko sem dejal, da je Belgija močnejša zasedba od naše. Enako je bilo z Latvijo in zdaj tudi z Veliko Britanijo, ki je objektivno gledano boljša od nas, saj ne vemo, v kakšni zasedbi bomo nastopili."

Svetislav Pešić ne ve, kakšna bo njegova prihodnost na klopi Srbije. Foto: Guliverimage

A tu se Pešić še ni ustavil. "Morali se bomo pomiriti. Dnevi, ko so vsi slekli hlače pred Srbijo in se predali, so minili. To se več ne bo zgodilo. Žaljivke medijev in nekaterih kolegov se me ne dotaknejo, ker kakšno bi bilo življenje brez sovražnikov? Ne želim se ubadati s tem, trener sem že 40 let. Zgodbe o tem, da sem dementen in star, se me res ne dotaknejo. Prav tako me ne zanima, kaj si mislijo mediji, ker niso dovolj izobraženi, da bi znali pojasniti zmago ekipe, kaj šele poraz," je bruhalo iz 73-letnega stratega.

Srbski strokovnjak je bil deležen tudi vprašanja, ali obžaluje, da na prvenstvo ni vzel Miloša Teodosića. "Naloga trenerja je, da sprejme odločitev in se spopade z odgovornostjo, ki jo prinesejo takšne odločitve. Teodosića nisem izločil zaradi nediscipline, svojo odločitev sem mu pojasnil. V reprezentanco sem prišel, da bi pomagal ekipi. Čutil sem, da je to moja dolžnost," je med drugim še dejal Pešić.

Srbija je pred nadaljevanjem kvalifikacij v skupini I na četrtem mestu s tremi zmagami in tremi porazi, enako kot Belgija na tretjem mestu. Druga Grčija je pri štirih zmagah in dveh porazih, vodilna Latvija pa ima razmerje 5-1. Poleg Velike Britanije (1-5) bo nasprotnik Srbije v novembrskem ciklu kvalifikacij še Turčija, ki je trenutno peta z dvema zmagama in štirimi porazi.

Preberite še: