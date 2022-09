Srbija je bila na letošnjem EuroBasketu ena od tistih reprezentanc, ki je svoje nastope sklenila veliko prej, kot je bilo pričakovano. Srbi so se poslovili v osmini finala, potem ko so morali priznati premoč Italiji. Veliko razočaranje je, vsaj v javnosti, močno zamajalo selektorski stolček Svetislava Pešića, ki pa, kot vse kaže, ostaja na čelu srbske izbrane vrste.

Kljub govoricam celo o njegovem odstopu, še posebej, ko se po predčasnem izpadu Srbije z Eurobasketa ni odločil vrniti v Beograd s preostalimi člani ekipe, ampak se je iz Berlina odpravil k družini v München, selektor Srbije Svetislav Pešić še naprej načrtuje prihodnost s srbsko izbrano vrsto.

Kot je dejal v intervjuju, ki ga je objavila srbska košarkarska zveza, je prepričan, da so z ekipo na tem prvenstvu kljub izpadu v tako zgodnjem delu tekmovanja vzpostavili izgubljeno kontinuiteto. "Za vrhunske športne rezultate, ne le na reprezentančni ravni, so potrebni izkušnje, znanje in kakovost. Pokazali smo značaj in vztrajnost ter prevzeli popolno odgovornost. Ne iščemo izgovorov. Ponosen sem in bilo mi je v veselje, da sem skupaj s svojimi igralci sodeloval v tem procesu," je dejal Pešić.

Srbe so v osmini finala izločili Italijani. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Govoril je tudi o kakovosti košarkarske igre na tem prvenstvu. "Priča smo izenačevanju kakovosti, do zdaj 'majhne' košarkarske države napredujejo, favoriti vse težje dosegajo zmage, presenečenj je vse več. Turnirski sistem tekmovanja je oster in dovolj je bilo nekaj več kot 10 'slabih' minut, da ves vloženi trud ostane brez nagrade v obliki uvrstitve, ki smo jo vsi, igralci, člani strokovni štab in ljudje iz zveze, pričakovali. To je za nas veliko razočaranje in vsi smo še vedno zelo žalostni," je o izpadu Srbije med drugim še dejal Pešić.

Svetislav Pešić želi Srbijo popeljati na SP. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pešić kljub različnim govoricam o odhodu iz srbskega selektorskega mesta ob tem že razmišlja o novembrskem kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo in se ne ozira na kritike. "Privolil sem in sprejel povabilo v reprezentanco kot izziv, da ne le pomagam reprezentanci, temveč da pomagam tudi pri napredku košarke. Ni prvič, da me ljudje kritizirajo in zmerjajo. To se je dogajalo že prej, na Eurobasketu 2001 v Istanbulu, nato pa na svetovnem prvenstvu v Indianapolisu 2002. Tukaj in zdaj se ni zgodilo nič novega,"

Ob tem je Pešić zatrdil, da ne bo odstopil od svojih načel. "Da se razumemo, nikoli se ne bom odpovedal svojim načelom, metodam izbire igralcev in svojim sodelavcem. Analiziral bom in vedno bom pripravljen sprejeti drugačna mnenja in predloge, ostal pa bom zvest ljudem, katerih edini cilj je košarka," je bil še jasen Pešić.

Danilović: To je primitivizem, pred katerim se moramo zaščititi Predrag Danilović Foto: Guliverimage

O žaljivkah in sovražnem sprejemu, ki so ga bili v Srbiji deležni košarkarji in strokovni štab Srbije, pa je po prvenstvu spregovoril tudi predsednik srbske košarkarske zveze Predrag Danilović. "Zelo grde žaljivke, ki jih je bilo mogoče slišati in videti med pripravami, pozneje med prvenstvom, tudi po izpadu, so velika sramota predvsem za tiste, ki so lahko kaj takega govorili. To je primitivizem, pred katerim se moramo zaščititi v javnem prostoru in ki ga je treba najostreje obsoditi. Košarkarska zveza Srbije in jaz kot predsednik zveze bomo vedno tam, da selektorja in svoje igralce zaščitimo pred takšnimi stvarmi. Kritike niso sporne, kritike smo si zaslužili, še posebej zaželene so tiste kritike, iz katerih lahko izluščimo kaj koristnega za prihodnost. Treba pa je jasno ločiti med kritikami in primitivnimi žalitvami, ki smo jih žal imeli priložnost slišati in videti," je bil jasen Danilović.

