Sprememba v koledarju slovenskih košarkarjev

V prvi polovici novembra se bodo nadaljevale košarkarske kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2023. Pred evropskimi reprezentancami so tekme 3. in 4. kroga drugega dela. Tekme so bile sprva predvidene za 10. in 13. november (skupini I in J) ter za 11. in 14. november (skupini K in L). Fiba pa je konec tedna določila, da bo tekme v skupinah I in J zamaknila za en dan, tako da bodo vse tekme tega cikla na sporedu 11. in 14. novembra.

Slovenija se bo tako z Izraelom v gosteh pomerila v petek, 11. novembra, kot pa so sporočili s KZS, glede prizorišča in ure tekme še čakajo uradno informacijo Fibe), Nemčijo pa bodo Slovenci gostili v ponedeljek, 14. novembra. Tekma se bo v koprski Bonifiki začela ob 18. uri.

Kot so še sporočili s KZS, se je Fiba za prestavitev datumov tekem v skupinah I in J odločila zaradi tega, da se bo manj kvalifikacijskih tekem prekrivalo s tekmami Evrolige, ki se prav tako igrajo ob četrtkih in petkih. Tako naj bi bilo evroligaškim igralcem s tekmami v četrtek vsaj v teoriji omogočeno, da se priključijo izbranim vrstam. Prav to je namreč v zadnjih letih najbolj pereč problem reprezentančnih terminov kvalifikacij, saj reprezentance zaradi prekrivanja terminov ne morejo zaigrati z najboljšimi igralci. Kaj bo zamik termina novembrskih tekem dejansko prinesel v praksi, pa bomo videli prav kmalu.

Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska (slednja si je kot prva in zaenkrat edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu) po sedem zmag in en poraz, Slovenija na tretjem mestu je zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata po tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zabeležila dve zmagi in pet porazov. Na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila), se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc - prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L).

