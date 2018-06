Real korak bližje finalu, Dončić delil podaje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid je na prvi polfinalni tekmi španskega prvenstva visoko z 88:70 premagal Gran Canario. Luka Dončić je dosegel zanj skromne štiri točke, štirikrat skočil za odbito žogo in prispeval še sedem asistenc.

Real je tekmo pred domačimi gledalci zelo slabo odprl in prvo četrtino izgubil z 14:22. V nadaljevanju je evropski prvak strnil vrste in začel mleti nasprotnika. Drugo četrtino je dobil za 18 točk, boljši pa je bil tudi v drugem polčasu in tekmo visoko dobil z 88:70.

Luka Dončić v napadu ni bil razpoložen. Ob skromnem metu iz igre 2/7 (met za dve: 2/4, met za tri: 0/3) je dosegel le štiri točke. Veliko bolj se je izkazal pri skokih in asistencah. Za odbito žogo je skočil štirikrat, soigralcem pa je za koš podal kar sedemkrat.

Svojega dne ni imel niti drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph, ki je ob metu iz igre 2/9 (met za dve: 1/4, met za tri: 1/5) dosegel sedem točk. Pri Realu sta največ točk dosegla Walter Tavares (17 točk) in Jaycee Carroll (16).

V drugem polfinalu se za finalno vstopnico merita Barcelona in Baskonia.

Moštva igrajo na tri zmage, po sistemu 2-2-1

