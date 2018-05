Donovan Mitchell je bil lani na naboru lige NBA izbran 13. po vrsti. Čeprav ni bil povsem pri vrhu, pa je za njim izjemna sezona. Z Utah Jazz se je uvrstil v drugi krog končnice, sam pa je bil osrednji mož kluba.

V rednem delu je bilo njegovo povprečje 20,5 točke in 3,7 skoka ter asistence na tekmo. Ko se je začela končnica, je še izdatneje prispeval v Utahovo blagajno. 24,4 točke, 5,9 skoka in 4,2 asistence na tekmo so številke, s katerimi se lahko pohvali. Prav zaradi teh spada med tri nominirance za naziv novinec leta v NBA. V konkurenci sta še lanski prvi izbor na naboru Ben Simmons (16,3 točke, 9,4 skoka in 7,7 asistence - končnica) in Jason Tatum (18,5 točke, 4,4 skoka in 2,7 asistence na tekmo - končnica), ki je moral ponoči priznati premoč Clevelandu v konferenčnem finalu.

Kokoškova objel in mu zaželel najboljše

Na Mitchlla je Igor Kokoškov naredil velik vtis. Foto: Vid Ponikvar Mitchell je v drugem krogu klonil pred favoriziranim Houstonom. Če se sam ne bo poslovil od Utaha, pa se je že Igor Kokoškov. Selektor zlate slovenske reprezentance se namreč seli v Phoenix Suns, kjer bo kot prvi Evropejec opravljal funkcijo glavnega trenerja.

"Igor je neverjeten trener, dobra oseba. Veliko ve o košarki. Ker sem bil tu v Evropi na zaključnem turnirju evrolige, si predstavljam, kaj je naredil za Slovenijo. Vesel sem zanj, da bo šel v Phoenix, in žalosten po drugi strani, ker ga ne bo več pri nas. Po koncu sem ga objel in mu rekel, da se veselim, da bom igral proti njemu. Zaslužil si je. Vesel sem zanj," je o Kokoškovu dejal Mitchell.

"Luka naj izklopi okoliščine"

Foto: Getty Images Američana smo lahko videli pred kratkim v Beogradu, kjer si je ogledal zaključni turnir najboljše četverice v evroligi. In neposredno je na delu videl tudi Luko Dončića, ki mu delnice na letošnjem naboru kotirajo zelo visoko. Mnogi ga omenjajo med prvimi tremi izbori.

In zanj ima nasvet: "Nisem imel takšnega vrveža okoli sebe, kot ga ima zdaj on. Naj izklopi vse okoliščine in se osredotoči na napredek v igri. Ljudje bodo imeli mnenje o njem, ne glede na to, kaj bo naredil. Lahko bo najboljši vseh časov, pa ga bodo kritizirali. Lahko bo najslabši, pa ga bodo prav tako. Naj se ne obremenjuje z zunanjim svetom in naj se osredotoči nase, da bo boljši."

"Rad imam Luko"

Da slovenski košarkarski čarodej odlično čara na parketu, zdaj že dobro ve. Prav tako se zaveda, kaj v ligo NBA prinašajo košarkarji, ki ne prihajajo iz Amerike. V svoji ekipi ima ogromno soigralcev, ki niso ameriškega rodu, zato ima tudi o Luki dobro mnenje: "Rad ga imam. V svoji ekipi imam veliko mednarodnih košarkarjev. Vsi so osredotočeni na osnove. V ZDA smo bolj osredotočeni na zabijanja in vse razburljive stvari. Oni so osredotočeni na malenkosti in te so nas pripeljale v drugi krog. Spoštujem to in njihovo trdo delo."