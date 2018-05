Kokoškov hvali Dončića v ZDA: najbolj nadarjen, a upa, da ni enak kot pred osmimi meseci

Čez lužo imajo klubi delovne dneve z mladimi košarkarji, ki so se prijavili na nabor za ligo NBA. A nekateri najboljši niso prisotni. Med njimi tudi Luka Dončić, ki še igra v Evropi. V torek se je z Real Madridom uvrstil v polfinale.

19-letni slovenski košarkarski čarodej ima za seboj izjemno sezono. Tako v evroligi kakor tudi španskem prvenstvu je pobral vse mogoče lovorike, z Realom celo osvojil najmočnejše klubsko tekmovanje. Vsi v ZDA se strinjajo, da je v tem trenutku najbolj vsestranski košarkar od prijavljenih na naboru, a to še ne pomeni, da bo izbran prvi.

"Dončić in Ayton zacementirana na prvih dveh mestih"

Za poznavalca nabora Jonathana Wassermana je Luka Dončić najboljša izbira za Phoenix Suns. Foto: Vid Ponikvar Klubi imajo svoje interese, ki jih pred javnostjo skrivajo. Jonathan Wasserman, strokovnjak za nabor pri Bleacher Report, je prepričan, da sta Dončić in Deandre Ayton zacementirana na prvih dveh mestih.

"Luka je najboljši igralec in najboljša možnost za Phoenix. On ima odlično razmerje z Igorjem Kokoškovom. Sloveniji je pomagal do zlate medalje. Pozna Luko in ve, kako ga izkoristiti. V evroligi je bil MVP, MVP final foura, osvojil je evroligo. On je igralec, ki lahko ekipi pomaga takoj. Deandre je izjemen talent. Če ga bodo vzeli, bo prav tako pripomogel takoj. Visok košarkar, ki lahko zadane in da možnost Phoenixu. Njegova obramba po sredini je zame največja skrb. Ne vem, ali lahko pomaga izboljšati celotno ekipo. Arizona, kjer je igral, na primer ni bila dobra. Luko sem videl igrati na zelo visoki ravni," poudarja Wasserman.

Čez lužo so skočili v zrak, ko je Luka na zaključnem turnirju evrolige dejal, da še ni padla odločitev, ali bo že v prihodnji sezoni igral v NBA. O tem Wasserman pravi: "Če univerzitetne košarkarje v drugem krogu vprašate, ali bodo šli po sezoni v ligo NBA, tega ne bodo takoj potrdili. Luka je predan ekipi in ji lojalen. To vprašanje je dobil sredi turnirja in njegov odgovor je bil pričakovan."

"Upam, da Luka ni enak igralec kot pred osmimi meseci"

"Nazadnje sem ga videl pred osmimi meseci. Pri tako mladih košarkarjih je ta doba zelo dolga." Foto: Vid Ponikvar V podcastu, ki ga je za uradno stan Phoenix Suns opravila Lindsey Smith, je bil gost tudi trener Kokoškov. Ko je beseda nanesla na Luko in to, kakšno je njegovo mnenje o njem, je srbski strokovnjak povedal: "On je najbolj nadarjen od košarkarjev, ki sem jih treniral v 25 letih trenerskega posla. Za reprezentanco je naredil veliko. Odigral je odlično. Reprezentanca mu je pomagala zrasti in on njej. Dobil je vlogo, ki je v preteklosti ni imel. Pred tem pri Realu ni imel takšne. Star je bil 18 let. V reprezentanci je imel drugačno, pričakovanja so bila drugačna. Bil je eden osrednjih igralcev, zelo dobro se je znašel, saj smo konec koncev zmagali. Dokazal je, da se zna spopasti s pritiskom. Z njim sem v dobrem odnosu, spomini so izjemni. Nazadnje sem ga videl pred osmimi meseci. Pri tako mladih košarkarjih je ta doba zelo dolga. Upam, da ni enak igralec kot pred osmimi meseci. Pred dnevi je njegova ekipa osvojila evroligo. Bil je na piedestalu, osvojil je dva evropska naslova, kar je velika stvar. Bil je MVP rednega dela evrolige. To je izjemno. Užival sem v delu z njim."

Ali mu bo Kokoškov po reprezentanci odprl še vrata lige NBA, bo znano 21. junija na naboru. Vodstva klubov s trenerji, skavti in agenti delajo s polno paro, da bi največ iztržili z naborom. Trije tedni nas torej ločijo od novega vrhunca in mejnika v karieri Luke Dončića.