Mladi Slovenci do tesne, a nadvse pomembne zmage

SP v košarki do 19 let, skupinski del, 3. krog

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let je z zmago nad Madagaskarjem (74:71) danes končala skupinski dela svetovnega prvenstva v Debrecenu. Slovence v sredo v boju za četrtfinale čaka srečanje s Kanado.

SP v košarki do 19 let, skupinski del, 3. krog:

Torek, 27. junij:

Lestvica:

Slovenski košarkarji so tako prišli še do druge zmage v skupini B. Na prvi tekmi so v soboto s 74:58 ugnali Libanon, v nedeljo pa so bili tri četrtine srečanja boljši nasprotnik od favorizirane reprezentance ZDA, ki je nato v končnici slavila s 77:72. Slovenci so drugi v skupini B, na vrhu pa so neporaženi Američani, ki so danes s kar 122:70 premagali Libanonce.

V slovenski vrsti je danes s 25 točkami zablestel Jan Vide (met iz igre 10/22, za dve 9/17, za tri 1/5, prosti 4/4), drugi najboljši strelec je bil s 15 točkami Jan Zemljič, tem pa je dodal še sedem asistenc, s kar 13 skoki in šestimi točkami pa se je izkazal tudi Blaž Tratar. Najboljši strelec Madagaskarja je bil Fabrizio Mickael Patrick Heritiana z 18 točkami, 16 jih je prispeval Mathias M'Madi, 15 pa Jerry Papin Rabibisoa.

Jan Zemljič je k pomembni zmagi Slovenije prispeval 15 točk. Foto: FIBA

Na prvenstvu je 16 najboljših reprezentanc sveta razdeljenih v štiri skupine po štiri. V razigravanje za četrtfinale se nato uvrstijo vse reprezentance, križata pa se skupini A in B ter skupini C in D, tako da bo najboljša ekipa skupine A za četrtfinale igrala proti najslabši reprezentanci skupine B (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1).

Slovenska skupina B se bo v nadaljevanju tako križala s skupino A, v kateri nastopajo Španija, Francija, Kanada in Kitajska. V takšnem vrstnem redu so reprezentance tudi končale skupinski del, kar pomeni, da Slovence v "play-offu" čaka spopad z mladimi Kanadčani.

Slovenska reprezentanca do 19 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Jan Vide, Nal Belko, Alen Zulić, Črt Čabrilo, Miha Mivšek, Sergej Macura, Gašper Kočevar, Gašper Škorjanc, Blaž Tratar. Selektor: Danijel Radosavljević.

Preberite še: