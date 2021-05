Slovenski košarkarji kvalifikacije za OI začeli z zmago in porazom

Slovenci so danes v Gradcu izgubili proti Franciji in premagali Filipine.

Slovenci so danes v Gradcu izgubili proti Franciji in premagali Filipine. Foto: FIBA

Moška članska reprezentanca v košarki 3x3 je uvodni dan olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Gradcu končala z zmago in porazom. Najprej je v izenačeni tekmi s 17:19 izgubila s Francijo, nato pa z 21:11 premagala Filipine. V petek Slovence čakata obračuna s Katarjem in Dominikansko republiko. V Tokio bodo tako med fanti, kot dekleti potovale tri najboljše reprezentance iz turnirja v Gradcu.

Te se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski pri fantih ter Rusiji, Kitajski, Mongoliji in Romuniji pri dekletih, ki so na olimpijski turnir uvrščene neposredno. Na igrah bo v vsaki kategoriji namreč nastopilo osem reprezentanc.

V lov za olimpijsko vozovnico pri fantih se je podalo 20 reprezentanc. Slovenska reprezentanca nastopa v skupini C skupaj s Francijo, Katarjem, Filipini in Dominikansko republiko. V skupini A so Mongolija, Poljska, Brazilija, Turčija in Češka, v skupini B ZDA, Litva, Belgija, Južna Koreja in Kazahstan, v skupini D pa Nizozemska Latvija, Kanada, Hrvaška in Avstrija. V izločilne dvoboje se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, slovenska skupina C pa se v četrtfinalu križa s skupino A.

V petek "na glavo"

''Pričakovano sta za nami dve težki tekmi. Nasprotniki nas sicer niso z ničemer presenetili. Francozi so nas po njihovem odličnem začetku in našem še boljšem nadaljevanju presekali z dvema metoma od daleč. Na Filipince pa smo se dobro pripravili, se dobro gibali v obrambi in zasluženo zmagali. Sledila bo regeneracija in dobra priprava na petkovi tekmi, ko bomo šli dobesedno na glavo," je po prvem dnevu tekmovanj povedal slovenski selektor Matic Vidic.

Reprezentant Adin Kavgić pa je dodal: ''Za nami je prvi dan turnirja. Želeli smo zabeležiti dve zmagi, a se nam na žalost ni izšlo. Mogoče je malo škoda tekme s Francijo, saj smo imeli možnost tekmo prevesiti v našo korist. V drugi tekmi smo dvignili raven igre v obrambi in potem nam je tudi v napadu šlo veliko lažje. Sedaj je čas za malo počitka, nato pa nas čakata še dve tekmi, za katere verjamem, da ju bomo dobili. Še vedno imamo vse v svojih rokah.''

Zadnjega potnika na poletne olimpijske igre bo dal drugi kvalifikacijski turnir v madžarskem Debrecenu, ki bo na sporedu od 4. do 6. junija. Slovenska moška reprezentanca si je tudi nastop na Madžarskem že zagotovila.

Razpored tekem slovenske reprezentance: Sreda, 26. maj:

Slovenija : Francija 17:19

Kavgič 3, Finžgar 6, Ovnik 1, Srebovt 7; Pontens 4, Gentil 4, Eito 7, Wilson 4. Slovenija : Filipini 21:11

Kavgič, Finžgar 9, Ovnik 6, Srebovt 6;Perez 3, Munzon 7, Santillan, Tautuaa 1. Petek, 28. maj:

12.15, Katars - Slovenija

14.20, Dominikanska Republika - Slovenija Izločilni boji v moški konkurenci so na sporedu v nedeljo, 30. maja od 13.30 ure dalje.

Preberite še: