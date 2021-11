Slovenski košarkar po dolgem čakanju tudi uradno sprejel veliko odločitev

Minili sta že več kot dve leti, odkar je Beno Udrih zadnjič profesionalno vrgel proti košu, a slovenski košarkar je po dolgem oklevanju vendarle tudi uradno sprejel odločitev, da je njegova košarkarska pot končana.

"Pravijo, da profesionalni športnik doživi dve smrti – prvo takrat, ko preneha svojo športno pot. Potreboval sem dve leti, da sem sprejel in sporočil, da sem se upokojil od igranja košarke. Odraščal sem v mali vasici v Sloveniji in igrati 13 sezon v ligi NBA in osvojiti dva šampionska prstana je veliko več, kot sem kadarkoli sanjal. Užival sem v vsaki minuti," je na Instagramu zapisal Udrih.

Šempetrčan je sicer že od lani razvojni trener pri New Orleans Pelicans, pred tem je deloval v razvoji ligi G v NBA. "Košarka je bila del mojega profesionalnega življenja od mojega 16. leta in je nekaj, od česar ne želim nikoli oditi. Zdaj si želim postati trener prav toliko, kot sem si želel postati košarkar, ko sem bil še otrok. Želim si deliti svoje znanje in voditi naslednje generacije, tako kot so trenerji to storili z mano. Hvala navijačem in vsem, ki ste me podpirali na moji poti, sploh družini. Vesel sem, da sem že dve leti lahko del strokovnega štaba New Orleans Pelicans," je še zapisal Udrih, ki ima od lani tudi ameriško državljanstvo.

Nazadnje na igrišču leta 2018

Udrih je bil nazadnje član litovskega Žalgirisa, kjer se je njegova pot sklenila leta 2018. V zadnji sezoni se je s klubom iz Kaunasa veselil tudi naslova litovskega prvaka. Čeprav od takrat ni več igral, pa ni nikoli javno naznanil svoje športne upokojitve. V svoji karieri je kar 13 let preživel v ligi NBA, kjer so se na njegovi poti zvrstili San Antonio, Sacramento, Milwaukee, Orlando, Memphis, Miami in Detroit. S Spursi je v letih 2005 in 2007 osvojil dva šampionska prstana. Pred tem je bil med drugim še član Armani Olimpie, Maccabija iz Tel Aviva, Uniona Olimpije, njegova profesionalna pot pa se je leta 1997 začela pri Hopsih s Polzele.

Bolj klavrno se je končala njegova pot v slovenski reprezentanci, za katero je vsega skupaj zbral le 17 nastopov, kar ga trenutno uvršča na 51. mesto na lestvici nastopov. Na uradnih tekmah Slovenije je dosegel 139 točk.

Preberite še: