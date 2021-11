Sekulić si je oddahnil: Stopiti v čevlje Luke Dončića ni lahko

"Pohvaliti moram celotno ekipo. Igralci, sploh organizatorji igre, so morali stopiti v čevlje Luke Dončića in to ni lahko," je po koncu prvega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 črto potegnil slovenski selektor Aleksander Sekulić. Slovenija je v prvih dveh krogih zabeležila dve zmagi. Po četrtkovi zmagi nad Hrvaško, je sinoči v Kopru odpravila še izbrano vrsto Švedske (94:89).

Slovenija je brez praske opravila s prvim ciklom kvalifikacij za svetovno prvenstvo in na svoj račun vknjižila štiri točke, kar je bila pred obračunoma s Hrvaško in Švedsko tudi glavni cilj slovenske izbrane vrste. Slovenski košarkarji so v četrtek po dramatični končnici ugnala Hrvaško, v nedeljo pa je v Kopru padla še Švedska (94:89). Kljub temu da je Švedska vsaj na papirju veljala za lažjega nasprotnika od Hrvaške pa se je v areni Bonifika odvil hud boj od prve do zadnje minute. A pričakovan triler se je na koncu prelevil v akcijo s srečnim koncem za Slovence.

Slovenci so imeli včeraj bučno podporo s tribun. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je bil po drugi zmagi razumljivo zadovoljen z novima točkama svojih varovancev. "Pričakovali smo težko tekmo. Obračuna nismo dobro začeli, predvsem v obrambi smo jim pustil preveč odprtih metov. Potem smo te stvari popravili. V tretjo četrtino smo vstopili z izjemno energijo, borbenostjo, prevladal je naš timski duh. Moram pa res pohvaliti tudi publiko, vsi smo to pogrešali in sem res hvaležen, da so nas ljudje podprli na tako zahtevni tekmi," je po srečanju dejal Sekulić, ki je že pred preizkušnjo v Kopru opozoril, da bodo Švedi vse prej kot lahek nasprotnik.

"Švedska ni slaba ekipa. Dobro se je pripravila na našo igro, zato smo morali pokazati vse svoje znanje in izkušnje. Fantom sem med odmorom dejal, da tekma ni šprint, ampak maraton. Treba je bilo utrujati tekmeca in ga na koncu streti. Dober začetek kvalifikacij, je krasna spodbuda za naprej," je prepričan slovenski selektor.

Pretehtale izkušnje

Na obračunu v areni Bonifika je bil na koncu s 30 točkami najučinkovitejši Klemen Prepelič, Jaka Blažič jih je dodal 23. V ključnih trenutkih so breme odgovornosti prevzeli izkušeni košarkarji. "Vedno poudarjam, da takšne tekme težko dobijo mladi igralci. Ne zato ker bi bili slabi, ampak zato, ker nimajo dovolj tekem v nogah. Zato tudi igramo z izkušenimi igralci, od nas se pričakuje, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo, tak je tudi naš cilj. Fantje so se res borili in so zelo požrtvovalni," je dejal Sekulić.

Dve tekmi, dve zmagi. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija v tem kvalifikacijskem oknu že tako ni mogla računati na evroligaša Zorana Dragića in Žana Marka Šiška, NBA igralca Vlatka Čančarja in Luko Dončića, zaradi poškodbe je ostala tudi brez naturaliziranega igralca, saj sta tako Mike Tobey kot Jordan Morgan na seznamu poškodovanih, kjer se je znašel tudi Gregor Hrovat. Sekulić tako ni imel lahke naloge, koga vključiti v reprezentanco in kako iz oslabljene izbrane vrste potegniti maksimum.

Stopiti v čevlje Luke Dončića

"V res kratkem času se je treba pripraviti na igro. Igralci pridejo iz različnih vetrov, zato smo prvo tekmo začeli s celotno peterko Olimpije, z razlogom, da nam bi to morda malce olajšalo delo pri uigravanju. Analizirati moramo, zakaj smo tekmo slabo odprli. A moramo vedeti, da je na drugi strani vedno ekipa, ki si prav tako želi zmage," opozarja Sekulić, ki se na novinarski konferenci po tekmi ni mogel izogniti vprašanjem o Luki Dončiću in njegovi odsotnosti v kvalifikacijah.

"Igralci, sploh organizatorji igre, morajo stopiti v čevlje Luke Dončića in to ni lahko." Foto: Reuters

"Pohvaliti moram celotno ekipo. Igralci, sploh organizatorji igre, morajo stopiti v čevlje Luke Dončića in to ni lahko. Vsi imajo velika pričakovanja. Igra, ki smo jo gojili poleti, je bila predvsem v napadu odlična. Zdaj se moramo vsi prilagoditi temu, da Luke ni. Verjamem, da to igralcem ni preprosto, sploh vsem trem organizatorjem igre. Mislim, da so Nikolić, Rupnik in Rebec svoje delo odvodili fantastično, na koncu imamo tudi dve zmagi in predvsem to je pokazatelj tega, kako smo bili uspešni," je še prepričan Sekulić.

Blesteči Prepelič o Dončiću, SP, letu 2021 ...

O prvem zvezdniku slovenske košarke in zvezdniku Dallasa je po koncu tega cikla kvalifikacij spregovoril tudi junak zmage nad Švedsko, Klemen Prepelič. "Imamo zlata vredno generacijo z Luko na čelu in vsi si želimo igrati z Luko. To je naša glavna motivacija in to nas žene naprej. Ob odsotnosti Luke nimamo enega kvalitetnega igralca, ki bi lahko sam odločil tekme, imamo pa zelo homogeno ekipo, v kateri vsak ve, kjer mu je mesto. Tega se vsi držimo, potem pa se na vsaki tekmi najde nekdo, ki povleče voz naprej," pojasnjuje Prepelič, ki je na tekmi s Švedsko blestel zlasti v zadnji četrtini.

Klemen Prepelič je z odliko opravil svoje delo. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski košarkarji so se v kvalifikacije za svetovno prvenstvo podali še toliko bolj odločno, saj se jim je zadnje svetovno prvenstvo v kvalifikacijah izmuznilo iz rok. "Z zadnjo neuvrstitvijo na svetovno prvenstvo smo dobili prepotrebne izkušnje. Zdaj igramo v težki skupini s kvalitetnimi ekipami. Na obeh tekmah so na koncu prevagale naše izkušnje. Zdaj imamo izkupiček dveh zmag, februarja pa gremo naprej, upam, da tudi s Tobeyjem in Hrovatom. Morda tudi še s kom drugim," je dejal Prepelič, ki je tako s soigralci odigral zadnjo reprezentančno tekmo v letošnjem koledarskem letu.

To je bilo za slovensko izbrano vrsto zgodovinsko. Sekulićeva četa si je namreč prvič v zgodovini priborila nastop na olimpijskih igrah, kjer je že v svojem prvem poskusu naskakovala medaljo, na koncu pa je Tokio zapustila s četrtim mestom. "Leto 2021 je bilo super, sicer z grenkim priokusom, a to nas žene naprej. To je zgodovina. Začenjajo se nove zgodbe, redke so takšne, kot je bila npr. španska, ki je bila toliko let v vrhu. Že samo, da si zraven in se boriš za medalje, je ogromen dosežek in upam, da bomo že na naslednjem tekmovanju na evropskem prvenstvu spet zraven v boju za vrh."

