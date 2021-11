Slovenci strli žilave Švede za drugo kljukico v boju za SP

Dve tekmi, dve zmagi in uspešno opravljeno delo v prvem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. To je izkupiček slovenske košarkarske reprezentance, ki je danes v drugem krogu kvalifikacij za SP v Kopru po trdem boju s 94:89 ugnala izbrano vrsto Švedske.

Slovenija : Švedska 94:89 (17:24, 42:44, 67:63) Dvorana Bonifika, gledalcev 1600, sodniki: Yilmaz (Turčija), Bissuel (Francija), Suslov (Estonija). Slovenija: Rupnik 1 (1:2), Nikolić 14, Prepelič 30 (12:14), Murić 12, Blažič 23 (6:7), L. Lapornik 4 (4:4), Dimec 3 (1:2), Macura 4 (4:4), Čebašek 3. Švedska: Borg 16, Hakanson 21 (6:6), Czerapowicz 19, Lindqvist 6 (1:1), Spires 4, Gaddefors 5 (1:1), Lofberg 2, Birgander 16 (8:8). Prosti meti: Slovenija 28:33, Švedska 16:16.

Met za dve točki: Slovenija 12:27, Švedska 20:35.

Met za tri točke: Slovenija 14:30 (Prepelič 4, Nikolić 4, Blažič 3, Murić 2, Čebašek), Švedska 11:27 (Borg 4, Hakanson 3, Czerapowicz 3, Lindqvist).

Skoki: Slovenija 31 (23 + 8), Švedska 32 (25 + 7).

Osebne napake: Slovenija 21, Švedska 22.

Pet osebnih: /.

Slovenska košarkarska reprezentanca je na drugi tekmi v boju za svetovno prvenstvo prišla do svoje druge zmage. A verjetno na težji način, kot je bilo pričakovano. Švedi, ki so v prvem krogu gladko odpravili Fince, so se v Kopru izkazali za zelo žilavega nasprotnika in ekipo z izjemnimi strelci z razdalje.

Aleksander Sekulić je slovensko izbrano vrsto vknjižil drugo zmago v boju za SP. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je v postavil Aleksej Nikolić, Jaka Blažič, Luka Lapornik, Edo Murić in Žiga Dimec slabo odprla srečanje pred domačimi gledalci. Švedi so hitro povedli z 8:0. Po minuti odmora, ki jo je zahteval Aleksander Sekulić, pa so se slovenski košarkarji vendarle vpisali na strelsko tabelo. Po slabih treh minutah je prvi koš za gostitelje dosegel Blažič. Kljub temu so Švedi še naprej narekovali ritem, izjemno so bili razpoloženi v napadu. V prvih desetih minutah so iz sedmih poskusov zadeli kar pet trojk. Največ so vodili z devetimi točkami naskoka, na prvi odmor pa so se podali s prednostjo 24:17.

Aleksej Nikolić je dosegel štiri trojke. Foto: Vid Ponikvar

V drugi četrtini so se četrtouvrščeni košarkarji z olimpijskih iger vendarle nekoliko bollj zbrali. Slabih šest minut pred koncem prvega polčasa so Slovenci po trojki Klemna Prepeliča prvič na srečanju povedli (31:30). Ekipi sta se do najdaljšega odmora na tekmi izmenjevali v vodstvu, s košem prednosti pa so se na polčas odpravili Švedi (42:44), ki so v prvih dvajsetih minutah dosegli sedem trojk iz 13 poskusov. Sedem so jih zadeli tudi domači košarkarji, a so za to potrebovali štiri poskuse več. V prvem polčasu je bil s 16 točkami najbolj razpoložen Šved Tobias Borg (4/4 za 3), na slovenski strani mu je z dvema doseženima točkama manj uspešno pariral Nikolić (4/5 za 3).

Varovanci Aleksandra Sekulića so v tretjo četrtino odprli povsem drugače kot prejšnji dve. Z delnim izidom 10:0 so tekmecu prvič na srečanju ušli z nekoliko višjo razliko. A Švedi so se še enkrat več izkazali za trd oreh in tekmecu niso pustili, da bi si priigral bolj lagodno prednost. Napetost v areni Bonifika je rastla iz minute v minuto, malo pred koncem tretje četrtine sta si v lase skočila Luka Lapornik in Viktor Gaddefors, ki si je zaradi petelinjenja prislužil tudi predčasno pot v slačilnico. Slovenci so po tretjem delu srečanja vodili s 67:63.

Šov Prepeliča in druga kljukica Slovenci so imeli bučno podporo s tribun. Foto: Vid Ponikvar

Sledila je izjemno izenačena zadnja četrtina, v kateri je približno tisoč šesto navijačev v Kopru videlo nekaj raztrgane in tudi živčne igre z obeh strani. Slovenski voz je v zadnji četrtini vlekel odlični Prepelič, ki je srečanje zaključil pri izjemnih 30 točkah (3/6 za 2, 4/8 za 3, 12/14 prosti meti) in osmih asistencah. Domači košarkarji so v zaključku vendarle strli odpor Švedov. Tri minute do konca so Slovenci vodili s 85:82, nato je trojko zadel Murić, zmago pa je s košem 49 sekund pred koncem potrdil Blažič. Slovenci so na koncu zmagali s 94:89.

Razigranemu Prepeliču je sledil Blažič s 23 točkami, devetimi skoki in petimi asistencami. Nikolić je vseh svojih 14 točk dosegel že v prvem polčasu. Slovenci so zadeli kar 14 trojk iz 30 poskusov, a so ta dosežek nekoliko pokvarili s 15 izgubljenimi žogami. Pri Švedih je prvi zvezdnik Ludvig Hakanson dosegel 21 točk, k temu dosežku pa je dodal še 14 asistenc.

"Vedno si želimo malo lažjih tekem, a lažjih tekem ni. Enkrat smo se v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo že opekli in že v začetku teh kvalifikacij smo si rekli, da ne smemo še enkrat manjkati na tako velikem tekmovanju. Dve zelo težki tekmi smo obrnili v našo korist, zdaj smo prvi v skupini, kar ima veliko težo," je takoj po tekmi dejal prvi igralec srečanja, Prepelič.

Jaka Blažič je dosegel 23 točk. Foto: Vid Ponikvar

V boj za SP znova februarja

Slovenija je zdaj z dvema zmagama na vrhu skupine C. Švedska je z zmago in porazom druga, enak izkupiček ima tudi tretja Finska. Hrvaška je po dveh krogih še brez zmage. Po porazu s Slovenijo so morali mladi hrvaški košarkarji danes priznati premoč še Finski (71:77), za katero je odločilno trojko za zmago dosegel nekdanji član Olimpije Sasu Salin. Kvalifikacije se bodo nadaljevale konec februarja 2022, ko bo Slovenija odigrala dve tekmi s Finsko.

V prvem delu kvalifikacij bo vsaka reprezentanca odigrala šest tekem, v nadaljevanje kvalifikacij pa se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake štiričlanske skupine. Slovenija se bo križala s skupino D, v kateri so Estonija, Izrael, Nemčija in Poljska. Po nadaljnjih šestih tekmah bo vozovnice za SP dobilo dvanajst evropskih reprezentanc.

Prvi cikel evropskih kvalifikacij je sicer postregel z nekaj velikimi presenečenji. Med največjimi je zagotovo poraz Srbije proti Belgiji (69:73). Že v prvem krogu je Nemčija izgubila z Estonijo (66:69), Velika Britanija je ugnala Grčijo (78:69), Belorusija pa Turčijo (84:70).

