Poleg Luke Dončiča in Gorana Dragića je v tem tednu začetek priprav na novo sezono dočakal tudi Vlatko Čančar, ki se veseli novega poglavja v dresu Denver Nuggets. Težave s poškodbami so končno preteklost, po dobrih individualnih predstavah na EuroBasketu pa se nadeja novih minut tudi v dresu moštva v Koloradu.

Petindvajsetletni Čančar se je v Denver preselil v sezoni 2019/20, potem ko ga je ekipa na naboru 2017 izbrala v drugem krogu. Pred letošnjim poletjem je z ekipo iz Kolorada podaljšal sodelovanje še za tri sezone, pri čemer bo tretje leto podaljšanja v izbiri ekipe, v katerih bo zaslužil slabih sedem milijonov evrov. "Bil sem poškodovan, nisem dobival veliko priložnosti, torej me cenijo kot igralca in kot osebo. To mi veliko pomeni, da sem lahko tam, in upam, da bom v enem klubu čim dlje," je ob podaljšanju sodelovanja takrat dejal Čančar.

V prvi sezoni čez lužo je dobil priložnost le na 14 tekmah, v drugi na 41 tekmah, v pretekli pa na 15 tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 4,1 točke, 2,1 skoka in 1,1 podaje na tekmo. V povprečju je igral enajst minut na tekmo, a je bil po tem, ko se je vzpenjal v svoji formi, prisiljen polovico sezone izpustiti zaradi poškodbe stopala.

Pripravljen je na novo obdobje v ligi NBA. Foto: Guliverimage

EuroBasket zbudi slabe občutke

Že pred EuroBasketom je težave uspešno saniral in v Nemčiji dokazal, da se je v zadnjih letih razvil v odličnega košarkarja. S povprečjem 11,6 točke, 5 skokov in 1,9 asistence na tekmo je bil eno glavnih orožij slovenske izbrane vrste. "Izgubili smo v četrtfinalu, tako da hvaliti se ne morem. Kljub temu je vedno posebno igrati za svojo državo. Igrali smo dobro, a izpadli smo v četrtfinalu, tako da nismo dosegli zastavljenih ciljev. To je bila medalja. Vseeno je bilo izjemno igrati proti tem številnim odličnim reprezentancam. Španija s Juanchom je bila v finalu res fantastična," je na medijskem dnevu Denverja povedal slovenski košarkar.

"EuroBasket mi prikliče slabe spomine," je v smehu dejal Čančar. "Poljska nas je v četrtfinalu res presenetila. EuroBasket je bil letos res izjemno kakovosten, igrali smo proti nekaterim odličnim reprezentancam. Mi smo bili pod velikim pritiskom, saj smo branili naslov, velike načrte sta imeli tudi Srbija in Grčija, na koncu pa smo videli, da ne smeš nikoli odpisati Španije, ki ima odličnega trenerja. Njihova ekipa me je malce spominjala na našo iz leta 2017," je dejal slovenski košarkar.

Po izpadu v četrtfinalu EuroBasketa je bil močno razočaran. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Individualna kakovost v ligi NBA je na višji ravni kot v Evropi. A na evropskih prvenstvih se naučiš brati igro, na kakšen način premagati nasprotnika. Zato tudi igralci, ki so igrali v Evropi, potem v ligi NBA dosežejo več lahkih točk brez velikega truda, s tem ko so na pravem mestu ob pravem času," je svoje opažanje s prvenstva strnil Čančar, ki je imel v slovenski reprezentanci eno od vodilnih vlog. Večkrat je prevzel vlogo nosilca igre, z nekaj izjemnimi potezami pa je močno opozoril nase. "Igrati v reprezentanci ali klubu je povsem različna zgodba. In ko prideš v reprezentanco iz lige NBA, so pričakovanja vseh visoka, tudi če pred tem ne igraš veliko. Vesel sem, če se od mene veliko pričakuje, ker to pomeni, da moram še bolj trdo delati in se dokazati, zato sem še bolj osredotočen."

Jokić ali Dončić? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Potem ko je na EuroBasketu združil moči z Luko Dončićem, si bo v klubski sezoni garderobo znova delil z MVP-jem lanske sezone Nikolo Jokićem. In kdo je po njegovem mnenju boljši?

"To me vsi sprašujejo in vesel sem, da imam priložnost igrati z obema. Oba imata v svoji igri drugačen zanos. Mislim, da ima Luka bolj nonšalanten odnos, spravil se bo na nasprotnika vsakič, ko bo hotel. Nikola je bolj umirjen, redko povzdigne glas, tako da takrat ko 'ponori', smo vsi začudeni. Obema košarka pomeni ogromno. Vedno mi ju je čudno in težko primerjati, ker sta oba tako različna na poseben način. Mogoče ima Luka nekoliko več širine v napadu, ker je dober strelec, a še enkrat, oba sta odlična košarkarja," je še sklenil Čančar, ki ga prva pripravljalna tekma čaka v noči na 4. oktober, ko se bo z Denverjem pomeril z Oklahomo.

Vlatko Cancar on both ends of the court with AUTHORITY 😠



Man, do I love his game... pic.twitter.com/dy4vtKhqQj — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) September 1, 2022

Skupno bo Denver v pripravljalnem delu odigral pet tekem, v katerih se bo verjetno čim bolj skušal izkazati tudi slovenski košarkar, prvič pa bo šlo zares 20. oktobra, ko se bo Denver na prvi tekmi sezone udaril z Utah Jazz.

