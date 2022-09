Dragić je po težkih trenutkih obrnil list

"Če me bodo potrebovali, sem lahko glas v garderobi. Prihajal bom s klopi in dal največ, kar se da. Dal tisto iskrico. Sem v tej dobi kariere, da z veseljem naredim, kar je treba za ekipo. Vesel sem, da sem del nje in komaj čakam na začetek," je na novinarski konferenci ob predstavitvi ekipe Chicago Bulls govoril Goran Dragić.

V letošnjem letu je prekinil reprezentančni post in pomagal sprva Sloveniji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, nato pa skušal odpreti vrata še do druge medalje na evropskem prvenstvu. Pot naše izbrane vrste se je končala v četrtfinalu s presenetljivim porazom proti Poljski.

Želel medaljo in bil razočaran

"Težko je bilo. Pred petimi leti sem se poslovil. Nato sem dobil klic Luke Dončića in Raša Nesterovića, naj pridem. Da me potrebujejo. Imel sem pomisleke. A na koncu sem si rekel, da sem vedno igral dobro v ligi NBA, ko sem dobro igral za reprezentanco. Da sem bil pripravljen. Zato sem se odločil. Dobro sem se počutil. Želel sem osvojiti medaljo, a je nismo. Težko je bilo, ker smo izpadli," se je reprezentance dotaknil Gogi.

Pri Chicago Bulls bo nosil dres s številko 7. Foto: Reuters

Da bi ga novi delodajalec morebiti skušal prepričati v to, da ne bi bil del izbrane vrste, ni bilo nikoli v zraku. Športni direktor Arturas Karnišovas, po rodu Litovec, dobro ve, kaj pomeni igrati za reprezentanco in se boriti za odličje. "Vprašal me je, ali bom igral, in sem mu rekel, da bom. Razumem, da je vsaka organizacija v skrbeh, ker je dolgo poletje. Če si mednarodni košarkar in se vrneš v domovino, je zelo težko, če ne igraš za reprezentanco. Ko greš po ulici, ti navijači govorijo, zakaj ne igraš, saj imaš dovolj denarja. Težko je. Vedno sem rad igral za reprezentanco. Igrati zanjo je bilo tudi dobrodošlo za pripravo na ligo NBA."

"Vsak si želi osvojiti naslov"

Pri 36 letih spada med izkušene košarkarje, a ima v sebi še vedno dovolj želje po zmagah. Njegove sanje so šampionski prstan, s katerim se je spogledoval v dresu Miami Heat, a moral na koncu leta 2020 priznati premoč Los Angeles Lakers. Povrhu vsega mu je bilo še toliko težje, ker zaradi poškodbe stopala ni mogel pomagati svojim soigralcem: "Vsak športnik, košarkar želi osvojiti naslov. Z Miamijem sem bil blizu. Na žalost sem se poškodoval. Še danes zaradi tega ne morem dobro spati. Želim se vrniti v ta položaj. Lačen sem zmag. Dobro se počutim, zdrav sem. Nisem več najmlajši, a imam še vedno strast."

Razočaranje po neuspešnem EuroBasketu je bilo veliko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za razliko od lanskega leta je letošnji vstop v novo sezono povsem miren. Pred letom so ga namreč prav pri Miamiju poslali v Toronto kot menjavo za Kyrieja Lowryja. Ob prihodu je dal vedeti, da ne želi kariere nadaljevati pri Raptors. Hitro so ga postavili na stranski tir in je bil več mesecev brez tekem. Na koncu je le prišlo do tega, da je lahko zamenjal klub. Odšel je k Brooklyn Nets k prijatelju Stevu Nashu, vendar se zgodba moštva iz New Yorka ni razpletla, kot so si v klubu želeli.

V Chicagu odlična vibracija

Pri Chicago Bulls se je nemudoma vklopil v moštvo, vesel pa je bil tudi poteze glavnega trenerja Billyja Donovana, ki ga je obiskal v Sloveniji: "Pogovarjala sva se. Vesel sem bil, da je prišel tako daleč. Pogovarjala sva se o košarki, življenju, o tem, kaj lahko prinesem ekipi. Pozitiven pogovor je bil. Zato sem zelo vesel, da sem lahko tu in lahko delam z njim."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vesel pa je tudi dejstva, da imajo Bulls kakovostno zasedbo. Jasno, če bodo vsi zdravi. Velika želja je, da bi po sanjskih 90. letih prejšnjega stoletja, ko so Biki leteli na krilih legendarnega Michaela Jordana, spet stopili na sam vrh lige NBA: "Lanskoletna ekipa je igrala hitro, s tempom. Veliko ukradenih žog so imeli. Rad igram tako. Ko sem na parketu, želim vse vpeljati v igro. Karkoli bo trener potreboval, bom tudi naredil. Ekipa ima širino. Nikola Vučević je močan pod obročem, potem je DeMar DeRozan. Je ključen igralec, lahko zadane, poda, igra obrambo. Zach LaVine enako. Potem je tu še Alex Caruso. Odlična vibracija je. Na žalost so imeli lani veliko poškodb. Mislim, da lahko letos naredimo napredek. Veliko je odvisno od tega, kakšno kemijo bomo ustvarili na parketu."