Slovenske košarkarice v Laškem izgubile proti Hrvaški

Varovanke selektorja Damirja Grgića so v petek premagale Češko s 77:75, Hrvaška pa je bila v četrtek boljša od Češke s 66:61. Strelke za Slovenije so bile: Shante Evans 13, Eva Lisec 11, Teja Oblak 11, Nika Barič 10, Tina Jakovina 10, Annamaria Prezelj 9, Aleksandra Krošelj 6 in Lea Debeljak 2.

Slovenske košarkarice imajo jutri prost dan, že v ponedeljek pa se bodo znova zbrale v Laškem in nato v četrtek ter petek v Trbovljah odigrali naslednji dve pripravljalni tekmi. Najprej s Švedsko, nato z Veliko Britanijo.

Grgić: Zaslužena zmaga Hrvaške

V slovenskem dresu je največ točk dosegla Shante Evans. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kot je po tekmi priznal selektor Grgić, se je njegovim izbrankam poznalo, da je bila to druga tekma v manj kot 24 urah. Hrvatice, ki so odlično zadevale z razdalje - trojke 12:25 - ter dobile obračun pod obročema (40:36), so vodile večji del tekme. Slovenija se jim je na začetku zadnje četrtine približala na 63:69, toda delni izid 9:0 je gostje vrnil v prepričljivo vodstvo, ki so ga ohranile do konca.

"Hrvaška je zmagala povsem zasluženo. Odigrala je fenomenalno tekmo v napadu, mi pa smo bili preskromni, da bi si zaslužili zmago. Zdaj imamo dva dni časa, da se malce spočijemo, regeneriramo ter se čim bolje pripravimo na naslednji tekmi. Do evropskega prvenstva je skoraj še en mesec in vsaka tekma mora biti za nas šola in nova izkušnja," je po tekmi povedal Grgić.

Slovenija bo v pripravah na EP odigrala še šest tekem, v Sloveniji se bo gledalcem predstavila še v Škofji Loki 14. junija, prva tekma na evropskem prvenstvi v Nišu pa jo čaka 27. junija proti Madžarski.