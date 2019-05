Poškodovano Medenovo zamenjala Debeljakova

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se je po prosti soboti na pripravah na evropsko prvenstvo danes zbrala v Laškem. Tam se je slovenski vrsti pridružila mlada igralka Cinkarne Celje Lea Debeljak, ki je zamenjala poškodovano Saro Meden. To v torek čaka operacija kolena, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Izbranke selektorja Damirja Grgića sicer konec tedna čakata prvi pripravljalni tekmi. Na turnirju Telemach s srcem na parketu se bodo pomerile s Čehinjami in Hrvaticami, in sicer v petek oziroma v soboto.

"Po napornem uvodnem tednu priprav smo si čez vikend napolnile baterije, tako da smo pripravljene na nov cikel treningov. Zavedamo se, da nas tudi v Laškem čaka trdo delo, saj bo na treningih poudarek na obrambi. Se pa že veselimo konca tedna, ko bomo dočakale prvi pripravljalni tekmi in upam, da nas bodo navijači podprli v velikem številu," je dejala reprezentantka Tina Jakovina.

Do EP, ki ga bosta gostili Srbija in Latvija, je še mesec in en dan. Slovenke bodo skupinski del med 27. in 30. junijem odigrale v Nišu.

