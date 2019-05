Slovenke v Laškem premagale Češko

Slovenske košarkarice so odigrale prvo od osmih prijateljskih tekem v okviru priprav na evropsko prvenstvo, ki se bo konec junija začelo v Srbiji in Latviji. V dvorani Tri lilije v Laškem so premagale Češko s 77:75 (18:16, 38:38, 57:55).

Strelke za Slovenijo so bile Shante Marie Evans z 19 točkami, temu je dodala še devet skokov, Teja Oblak s 16 točkami, Eva Lisec je dosegla po 13 točk in skokov, Anamaria Prezelj je zbrala šest točk, Tina Jakovina pet, Eva Rupnik in Aleksandra Krošelj po štiri, Tina Cvijanovič in Merisa Dautović po tri, Maruša Seničar in Teja Goršič pa po dve točki.

Tekma je bila sicer večinoma dokaj izenačena, Slovenke so bile v rahli prednosti, odločilni točki pa je s prostih metrov dosegla Krošljeva 16 sekund pred koncem. Pri gostjah je bila s 16 točkami najboljša Tereza Krakovicova.

"Ne glede na to, da izid ni v prvem planu, sem zadovoljen s pristopom igralk. Tekma je pokazala, da smo na pravi poti. Igrali smo z vsemi igralkami, tako da lahko vse le pohvalim," je dejal selektor Damir Grgić. Njegove varovanke naslednja pripravljalna tekma čaka že v soboto (16.00), prav tako v Laškem proti Hrvaški. "Gledali bomo predvsem nase in poskušali odigrati korektno tekmo," je še povedal Grgić.

Shante Marie Evans je bila z 19 točkami prva strelka Slovenije. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenske košarkarice, ki bodo drugič zapored nastopile na evropskem prvenstvu - v Pragi 2017 so zasedle 14. mesto - se bodo domačim gledalcem predstavile še v Trbovljah in v Škofji Loki. Šestega in sedmega junija bodo v Zasavju igrale proti Švedski in Veliki Britaniji, 14. junija pa s Slovaško na Gorenjskem. S Slovakinjami se bodo srečale še naslednji dan v Stožicah,a za zaprtimi vrati dvorane, priprave pa bodo sklenila na turnirju v Rigi, kjer se bodo pomerile s Kitajsko ter domačo ekipo Latvije.

Slovenija bo predtekmovanje na evropskem prvenstvu igrala v Nišu z reprezentancami Madžarske (27. 6.), Turčije (28. 6.) in Italije (30. 6.). Le prvouvrščene ekipe iz štirih skupin se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščene pa čakajo repasaži.

