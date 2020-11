Slovenki nista dočakali novega testiranja, tudi tekem ne bosta

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 ostala brez Nike Barič in Tine Jakovine, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Obe sta prejeli pozitiven izvid testa na novi koronavirus, ki so ga vse reprezentance v mehurčku na Kreti opravile v torek. Danes naj bi košarkarici opravili novo testiranje, a ga po grški odločitvi nista, vsi preostali člani so bili negativni.

Kljub temu, da so FIBA, Košarkarska zveza Slovenije in grški organizatorji sprva želeli, da Nika Barič in Tina Jakovina opravita dodaten test na koronavirus, se na koncu zaradi grških zakonov, ki jih je v takšnem primeru potrebno upoštevati, to vendarle ni zgodilo. Tako je jasno, da Baričeva in Jakovina na prihajajočih tekmah na žalost ne bosta zaigrali, prav tako pa sta izolirani od preostalega dela ekipe, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Novo testiranje na koronavirus je po protokolu opravila celotna slovenska delegacija, ki je dobila negativne teste.

"Kakovostnejša ekipa od Islandije"

Ne glede na odsotnost dveh pomembnih igralk slovenske izbrane vrste, se selektor Damir Grgić in igralke zavedajo, da so kvalitetnejša ekipa od Islandske reprezentance, ki je v uvodnem kvalifikacijskem ciklu lanskega novembra zabeležila poraza proti Bolgariji in Grčiji. Bolgarke so bile boljše s 84:69, Grkinje pa z 89:54. Na drugi strani so Slovenke ugnale omenjeni reprezentanci in so trenutno z dvema zmagama vodilna reprezentanca skupina A.

Damir Grgić verjame, da ima kakovostnejšo ekipo od Islandije. Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da smo v teh zadnjih dneh dobro trenirali. Prepričan sem, da smo veliko kvalitetnejša ekipa od reprezentance Islandije in da bomo to pokazali tudi na samem igrišču," je pred srečanjem z Islandkami povedal Grgić.

"Zelo se že veselim, da prebijemo led in odigramo prvo srečanje. Večina nas namreč zaradi te situacije že nekaj časa ni igrala tekme, tako da se že vse veselimo, da se vrnemo v nekakšen normalen vsakdan, ko je tekma dvakrat na teden. Komaj čakamo ta prvi obračun, tudi na treningu že vse deluje izvrstno, kar je posledica tega, da že nekaj let igramo v podobni zasedbi. Verjamem, da smo dobro pripravljene in gremo odločno po prvo zmago," pa je misli pred nadaljevanjem kvalifikacij strnila Anamarija Prezelj.

